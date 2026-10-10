...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Шоу-бизнес 978

Алена Водонаева рассказала подробности смерти своего кота

Алена Водонаева рассказала, что ее кот не подпустил бы грумера на дому

Алена Водонаева рассказала, что ее кот не подпустил бы грумера на дому

Алена Водонаева, прославившаяся съемками в проекте «Звезды в Африке», сообщила о смерти своего домашнего любимца — кота-мейнуна по имени Эскобар. Верный компаньон хозяйки, проживший примерно девять лет, стал главным героем её соцсетей. Ведущая отмечала, что у питомца был непростой характер: он часто покусывал и царапал людей, в том числе и свою хозяйку, но Алена всё равно беззаветно любила его. Из-за аллергии на кошачью шерсть, выявленной у ребёнка, Водонаева была вынуждена снять для кота отдельное помещение.

Смерть Эскобара наступила резко, не связана с болезнью или несчастным случаем. После визита к грумеру, из-за сильного стресса у него не выдержало сердце, и он скончался на руках у хозяйки, когда она ждала такси.
Алена поведала о трагедии в соцсетях, и её поклонники спросили, почему она не вызвала грумера на дом, зная о страхах погибшего питомца. Телезвезда объяснила, что это было невозможно из-за характера кота.

«Если бы пришлось приглашать зоотехника на дом, это превратилось бы в похороны. Наш кот дожил до девяти лет, считая жилье своей единственной зоной и признавая только родных. Касаться его разрешал лишь мне, моему ребенку, маме и одному  близкому нам человеку», — рассказала Водонаева.

Алена поведала, что при ее отсутствии брат приходил заботиться о коте, но Эскобар встречал его шипением и готовностью напасть. В ролике зрители могли увидеть, как животное злобно бормочет и сверкает глазами, собираясь ринуться в атаку. «Это ко мне наведывался мой партнер, — с усмешкой заметила телеведущая. — Больше не было бойфренда».
 

Подписаться

Автор:

Что еще почитать