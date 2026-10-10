Алена Водонаева рассказала подробности смерти своего кота

Алена Водонаева, прославившаяся съемками в проекте «Звезды в Африке», сообщила о смерти своего домашнего любимца — кота-мейнуна по имени Эскобар. Верный компаньон хозяйки, проживший примерно девять лет, стал главным героем её соцсетей. Ведущая отмечала, что у питомца был непростой характер: он часто покусывал и царапал людей, в том числе и свою хозяйку, но Алена всё равно беззаветно любила его. Из-за аллергии на кошачью шерсть, выявленной у ребёнка, Водонаева была вынуждена снять для кота отдельное помещение.

Смерть Эскобара наступила резко, не связана с болезнью или несчастным случаем. После визита к грумеру, из-за сильного стресса у него не выдержало сердце, и он скончался на руках у хозяйки, когда она ждала такси.

Алена поведала о трагедии в соцсетях, и её поклонники спросили, почему она не вызвала грумера на дом, зная о страхах погибшего питомца. Телезвезда объяснила, что это было невозможно из-за характера кота.

«Если бы пришлось приглашать зоотехника на дом, это превратилось бы в похороны. Наш кот дожил до девяти лет, считая жилье своей единственной зоной и признавая только родных. Касаться его разрешал лишь мне, моему ребенку, маме и одному близкому нам человеку», — рассказала Водонаева.

Алена поведала, что при ее отсутствии брат приходил заботиться о коте, но Эскобар встречал его шипением и готовностью напасть. В ролике зрители могли увидеть, как животное злобно бормочет и сверкает глазами, собираясь ринуться в атаку. «Это ко мне наведывался мой партнер, — с усмешкой заметила телеведущая. — Больше не было бойфренда».

