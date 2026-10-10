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Шоу-бизнес 1968

Алина Буре вызвала споры в соцсетях из-за фото с экс-мужем

Алина Буре поделилась редкими фото с уже бывшим мужем-спортсменом

Алина Буре поделилась редкими фото с уже бывшим мужем-спортсменом
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

Алина Буре вызвала жаркие споры в социальных сетях, разместив архивные записи со своим бывшим супругом, знаменитым хоккеистом НХЛ Павлом Буре. Эта публикация была сделана в день их свадебной годовщины, которая отмечалась 10 октября, ровно 17 лет назад.

На опубликованных фото Алина во всех подробностях представила историю их совместного пути: от трогательного чёрно-белого снимка, где они обнялись, до фото из ресторана с её образом в открытой чёрной корсетной блузке. Особое место занимает величественная свадебная церемония, на которой молодая супруга предстала в роскошном наряде с объёмной юбкой и длинной кружевной фатой, тогда как муж был одет в традиционный чёрный смокинг с галстуком-бабочкой.

После серии шумных семейных разбирательств прозвучало неожиданное сентиментальное послание. Стало известно, что Павел Буре развелся с супругой после 17 лет брака. Алина упоминала, что дети остались с ней, при этом она не создавала препятствий для встреч Павла с ними.

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