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Шоу-бизнес 1258

Анастасия Костенко посчитала мужа красивее Роберта Паттинсона

Анастасия Костенко назвала мужа "улучшенной" версией Паттинсона

Анастасия Костенко назвала мужа "улучшенной" версией Паттинсона

Анастасия Костенко провела параллель между своим мужем Дмитрием Тарасовым и одним из главных женских идеалов — Эдвардом Калленом, центральным персонажем франшизы «Сумерки», которого сыграл Роберт Паттинсон.

«В 16 лет я восхищалась этим актёром, а в 32 года вышла замуж за его усовершенствованную версию», — написала Анастасия своим фанатам. Хотя не все поклонники согласились с утверждением о внешнем сходстве Тарасова и Паттинсона, подписчики подчеркнули, что эта пара выглядит очень гармонично, и пожелали им счастья.

Брак Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально зарегистрировали в январе 2018-го. Семья пополнилась первой дочерью по имени Милана летом того же года. Спустя два года у пары родилась вторая девочка — Ева. В 2021-м на свет появился первенец-мальчик Алексей, а в феврале 2024-го — второй сын по имени Ярослав.

Анастасия ранее сообщала, что семейный отдых отменили из-за напряженных персональных занятий дочерей по художественной гимнастике.

 

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