Анастасия Костенко посчитала мужа красивее Роберта Паттинсона

Анастасия Костенко провела параллель между своим мужем Дмитрием Тарасовым и одним из главных женских идеалов — Эдвардом Калленом, центральным персонажем франшизы «Сумерки», которого сыграл Роберт Паттинсон.

«В 16 лет я восхищалась этим актёром, а в 32 года вышла замуж за его усовершенствованную версию», — написала Анастасия своим фанатам. Хотя не все поклонники согласились с утверждением о внешнем сходстве Тарасова и Паттинсона, подписчики подчеркнули, что эта пара выглядит очень гармонично, и пожелали им счастья.

Брак Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально зарегистрировали в январе 2018-го. Семья пополнилась первой дочерью по имени Милана летом того же года. Спустя два года у пары родилась вторая девочка — Ева. В 2021-м на свет появился первенец-мальчик Алексей, а в феврале 2024-го — второй сын по имени Ярослав.

Анастасия ранее сообщала, что семейный отдых отменили из-за напряженных персональных занятий дочерей по художественной гимнастике.