Анастасия Волочкова дерзко ответила в защиту Лолиты

Яна Поплавская подвергла критике Лолиту, заявив: «Зачем платить лишнее, если есть московский зоопарк?». В защиту певицы выступила Анастасия Волочкова, отреагировав на эти высказывания.

В разговоре с Popcake Волочкова подчеркнула, что тот, кто пытается унизить артиста, выглядит недалеким человеком и демонстрирует собственную ущербность. «Будь смирной, держи язык за зубами! Ты хоть в одном фильме снялась, а твои заслуги ограничиваются лишь „Красной шапочкой“. У Лолиты ситуация иная: она по-прежнему остаётся молодой, привлекательной и соблазнительной. Я буду защищать её до последнего, так как это искренний человек и верный товарищ», — отметила артистка балета.

Напомним, сегодня Игорю Вдовину, бывшему супругу Волочковой, стало плохо в Москве, и его срочно отвезли в больницу из-за сердечного приступа. Состояние предпринимателя оценивается как тяжёлое, поэтому его поместили в реанимационное отделение. Сообщается, что причиной обращения за помощью стала диагностированная острая фибрилляция предсердий.