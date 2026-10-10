Анна Седокова встала на защиту Меган Фокс от хейта

В 2000-х годах Меган Фокс завоевала репутацию главного секс-символа Голливуда, чему значительно поспособствовали такие картины, как «Трансформеры» и «Тело Дженнифер». Сейчас же актрисе приходится выдерживать агрессивную критику в адрес своей внешности. Поводом для нападок стала запись, сделанная давним временем, которая была показана в передаче Letterboxd.

Анна Седокова защитила Меган. Экс-вокалистка группы «ВИА Гры» в своем личном аккаунте призналась, что ей хорошо известно, каково это — становиться объектом обсуждений из-за своей внешности.

«Мне очень больно за Меган. Все начали говорить, что раньше она выглядела лучше. Я много раз оказывалась на её месте. Там прикрепили фотографии 20‑летней Меган и сегодняшней. Меня это удивляет. Как можно сравнивать, время ведь идёт», — сказала Седокова.

Звезда отмечает двойные стандарты: их осуждают за «неопрятный» вид и одновременно критикуют, когда они идут на операции или уколы ботокса для улучшения внешности.