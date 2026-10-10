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Шоу-бизнес 754

Анна Седокова встала на защиту Меган Фокс от хейта

Анна Седокова заступилась за Меган Фокс на фоне критики ее внешности

Анна Седокова заступилась за Меган Фокс на фоне критики ее внешности

В 2000-х годах Меган Фокс завоевала репутацию главного секс-символа Голливуда, чему значительно поспособствовали такие картины, как «Трансформеры» и «Тело Дженнифер». Сейчас же актрисе приходится выдерживать агрессивную критику в адрес своей внешности. Поводом для нападок стала запись, сделанная давним временем, которая была показана в передаче Letterboxd.

Анна Седокова защитила Меган. Экс-вокалистка группы «ВИА Гры» в своем личном аккаунте призналась, что ей хорошо известно, каково это — становиться объектом обсуждений из-за своей внешности.

«Мне очень больно за Меган. Все начали говорить, что раньше она выглядела лучше. Я много раз оказывалась на её месте. Там прикрепили фотографии 20‑летней Меган и сегодняшней. Меня это удивляет. Как можно сравнивать, время ведь идёт», — сказала Седокова.

Звезда отмечает двойные стандарты: их осуждают за «неопрятный» вид и одновременно критикуют, когда они идут на операции или уколы ботокса для улучшения внешности.

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