Брат известной актрисы оказался по ошибке "похороненным"

Актриса, исполнившая главную женскую роль в сериале «История его служанки», провела встречу с журналистами. Она опровергла появившиеся в СМИ сведения: по словам артистки, некоторые издания распространили дезинформацию о гибели её родственника Валата Бру в минувшем году. «Подобные сообщения — чистая ложь. Валат жив, его здоровье в полном порядке. Сейчас ему 22 года, он числится студентом медицинского вуза», — подчеркнула Милана.

Милана поведала, что в первых числах сентября их семья вместе с младшим братом посетила московский кинотеатр. На странице актрисы появились фото, сделанные при встрече с Валатом в ходе данного события.

«Осознаю причины этой кошмарной неразберихи. Давно в интервью я поведала о печальном событии, случившемся в семье. В 2015 году умер мой брат Мажед Бру, которому тогда было 33 года. Шла речь именно о Мажеде, а не о Валате. Это же совершенно разные люди», — актриса театра и кино сделала на этом особое ударение.

