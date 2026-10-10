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Шоу-бизнес 1971

Брат известной актрисы оказался по ошибке "похороненным"

Милана Бру рассказала, что СМИ "похоронили" не того ее брата

Милана Бру рассказала, что СМИ "похоронили" не того ее брата
Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / Global Look Press

Актриса, исполнившая главную женскую роль в сериале «История его служанки», провела встречу с журналистами. Она опровергла появившиеся в СМИ сведения: по словам артистки, некоторые издания распространили дезинформацию о гибели её родственника Валата Бру в минувшем году. «Подобные сообщения — чистая ложь. Валат жив, его здоровье в полном порядке. Сейчас ему 22 года, он числится студентом медицинского вуза», — подчеркнула Милана.

Милана поведала, что в первых числах сентября их семья вместе с младшим братом посетила московский кинотеатр. На странице актрисы появились фото, сделанные при встрече с Валатом в ходе данного события.
«Осознаю причины этой кошмарной неразберихи. Давно в интервью я поведала о печальном событии, случившемся в семье. В 2015 году умер мой брат Мажед Бру, которому тогда было 33 года. Шла речь именно о Мажеде, а не о Валате. Это же совершенно разные люди», — актриса театра и кино сделала на этом особое ударение.
 

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