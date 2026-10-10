Брэд Питт неожиданно появился с невестой на вечеринке у Клуни

Инес де Рамон, ювелир, стала спутницей Брэда Питта на светском мероприятии. Пара предстала перед публикой на красной дорожке в рамках церемонии The Albies. Причиной их появления стало желание поддержать близкого друга Голливуда — Джорджа Клуни, чья благотворительная организация являлась организатором данного события.

Инес де Рамон, автор ювелирных изделий, прибыла на мероприятие вместе со своим избранником, актёром Брэдом Питтом. В знак поддержки давнего друга, актёра Джорджа Клуни, пара появилась на красной дорожке церемонии The Albies. Фонд Клуни стал организатором этого события.

Брэд и Инес находятся в отношениях уже почти четыре года: их роман зародился в конце 2022 года благодаря общему знакомому. Первое публичное появление пары состоялось в ноябре 2022 года на концерте Боно в Лос-Анджелесе. По информации источника издания People, к этому времени они уже несколько месяцев тайно встречались.

В первые месяцы 2024 года Инес де Рамон переехала в резиденцию Питта, а также регулярно появляется вместе с ним на публичных мероприятиях. Близкие актёра отмечают, что она оказывает ему значительную поддержку во время скандалов, возникших после развода с Анджелиной Джоли.