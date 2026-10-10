Чадов рассказал о ненависти к нему мужчин из-за поцелуев с Фриске

Актер Алексей Чадов рассказал о своих внутренних переживаниях и о том, как мужчины испытывали к нему зависть из-за романтических отношений с певицей Жанной Фриске.

«Конечно, я был удивлён, узнав, что моя партнёрша — Жанна Фриске... Хотя нет, не просто играть... а целоваться! В сценарии было прописано, что персонажи влюбляются», — поделился артист своими переживаниями того времени.

Триумф картины «Дневной дозор» спровоцировал у всех мужчин вокруг двойственное отношение к герою. Его коллеги по цеху признавали его профессиональный прорыв, однако откровенно завидовали шансу делить экранную любовь с национальной поп-звездой.

«Мой герой из района стал звездой крупного фильма, а рядом с ним играла Жанна Фриске. Он целовался, управлял мощным авто — ясно, что все вокруг лишь завидовали и злорадствовали», — отметил Чадов.

Ранее Алексей Чадов разместил в своем личном блоге фото, на котором запечатлена его двухлетняя дочь Айя. На фотографии Чадов изображён во время семейной прогулки, сопровождаемый его дочерью.

Девочка позирует рядом с отцом, сидя на электробайке. Актер активно проводит время с дочерью и старается приобщить её к своим увлечениям.