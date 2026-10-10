Дмитрий Дибров рассказал о желании стать отцом после 80 лет

Дмитрий Дибров отметил, что не против стать отцом в 80 лет

Вдохновленный примером Анатолия Кашпировского, 66-летний телеведущий Дмитрий Дибров заявил о своем желании родить ребенка в пожилом возрасте. Как сообщает «Пятый канал», шоумен признался, что мысль о появлении наследника после шестидесяти лет не пугает его вовсе.

«Если бы мне сказали, что, прожив от 80 до 88 лет, я обязан стать отцом, я бы согласился с радостью. Зачем? Потому что это приносит истинное удовольствие. Недавно мы вспоминали Анатолия Кашпировского: ведь он стал папой в 83 года. Пару лет назад у него появилась дочь», — указал Дибров.

Артист, в чьём доме растут четыре сына и дочь, дал совет девушкам не выходить замуж за людей своего возраста. Телеведущий уверен, что лучше выбирать более взрослых кандидатов, ведь в таких браках малыши защищены от громких семейных конфликтов.

Также Дмитрий Дибров высказался по поводу виллы Paulina. Согласно материалу KP.RU, ведущий не стремится продать недвижимость и не торопится с изменением её названия. «Понимаете, по такой стоимости его никто не приобретёт. Для меня эта недвижимость бесценна, хотя её рыночная оценка высока. Всё равно будем выставлять на продажу», — подчеркнул телеведущий.

Он уточнил, что в случае непредвиденных обстоятельств всё его имущество перейдёт в наследство детям. Что касается действующей возлюбленной Екатерины Гусевой, то ради неё он намерен возвести особняк, который будет носить её имя.