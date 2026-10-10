Дмитрий Колдун признался, на чем держится его многолетний брак

Дмитрий Колдун нежно поздравил жену Викторию Хамицкую со значимым событием — они вместе уже 25 лет. Звезда телепроекта «Фабрика звёзд» выложил в соцсетях архивные снимки, на которых запечатлены его избранница и он сам совсем юными в начале двухтысячных годов.

«Никаких помолвочных колец, никаких громких признаний и публичных клятв. Однажды я просто проводил ученицу десятого класса домой 25 лет назад. 08.10.2001», — признался музыкант.

Незадолго до этого Колдун рассказал, из-за чего он не стремится выигрывать первенство в своей профессиональной деятельности. Артист сообщил, что ему сильно нравится его дело, но невозможно всегда оставаться номером один.

Также ранее Дмитрий Колдун поделился с поклонниками снимками из семейного путешествия. Звезда сообщил, что отдыхает в Турции, и выложил в соцсетях непривычную для глаз фанатов фотографию со своей супругой Викторией Хамицкой и подросшими малышами.

На фото изображена семья, проводящая время у берега, где на заднем фоне открывается красивая морская панорама. Музыкант и его ребенок одеты в одинаковые черные шорты и рубашки. Жена артиста в черном платье-сарафане, а дочь — в бежевом наряде с короткими рукавами.

К слову, когда они впервые познакомились, Виктория Хамицкая состояла в отношениях с одноклассником Дмитрия. Долгие годы их связывало лишь дружеское общение, и они пересекаться стали исключительно на совместных мероприятиях. Вскоре певец начал активно приглашать девушку на свои школьные концерты, главная цель которых — встреча с ней. Однако официальное оформление союза произошло лишь через десять лет совместной жизни, и это произошло исключительно по инициативе Виктории. Сам исполнитель неоднократно отмечал, что не придает браку особого значения и даже отказывается носить обручальное кольцо.

Виктории досталось с трудом смирение с тем, что Дмитрий пользуется популярностью; её часто терзала ревность к его поклонницам. Их крупный конфликт закончился разрывом, однако через полгода супруги снова сошлись.