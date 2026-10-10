Дмитрий Маликов обратился к родителям в важный для них день

На празднование 60-летия свадьбы свои признания в любви родителям, вокалисту культовой группы «Самоцветы» Юрию Маликову и супруге Людмиле Вьюнковой, направил Дмитрий Маликов. Певец опубликовал старые фото, напоминающие о том, как складывалась жизнь знаменитой пары.

Звезда поделилась важной новостью: сегодня его родители отмечают бриллиантовую свадьбу, завершив 60-летний юбилей совместного пути. «Для меня мама и папа всегда были и остаются примером настоящей любви и уважения друг к другу. Это та самая сильная связь, которая не угасает годами. Как же я счастлив, что вы рядом. Спасибо вам за семью и за все жизненные уроки. 60 лет вы шли рука об руку. К этому и стоит стремиться. Берегите себя, будьте здоровы и живите долго. Люблю вас бесконечно», — написал артист.

Не так давно Маликов приветствовал отца по случаю его 83-летия, подчеркнув, что Юрий Фёдорович — самый добрый и скромный человек среди всех знакомых ему личностей, и пожелал ему крепкого здоровья.

Кроме того, Дмитрий Маликов поделился воспоминаниями о первой возлюбленной и о том, как проходили его детские летние каникулы в селе. Отец и мать отправляли будущего певца на отдых за пределы города, и именно в этом месте у него зародились романтические переживания.

«Первое чувство испытано там, его объектом стала Влада. В юности мне казалось, что она непревзойденна. Мы встретились на даче, куда нас отправляли. Затем нас разлучили на двенадцать месяцев. Догадаться перезвонить не пришло в голову, номера телефонов имелись, но это были стационарные аппараты», — поделился Маликов.

