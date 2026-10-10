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Шоу-бизнес 4294

Дочь Успенской дерзко ответила хейтерам на обзывания "лошадью"

Татьяна Плаксина ответила хейтерам, которых не устраивает внешний вид артистки

Татьяна Плаксина ответила хейтерам, которых не устраивает внешний вид артистки

Татьяна Плаксина, дочь исполнительницы Любови Успенской, дала отпор тем, кто в сети оставляет неприглядные отзывы о её внешнем виде. «Если вы пишете мне: „Лошадь“, — мне это доставляет радость. Ведь лошади — это божественные создания», — подчеркнула юная артистка.

Ссора недавно омрачила отношения Татьяны с её 22-летним возлюбленным, студентом МГУ Артёмом Москвиным, намеревавшимся стать её супругом. Девушка стерла из социальных сетей все снимки, сделанные вместе с женихом, которого ранее регулярно видели в её компании.

Разница в возрасте между партнерами регулярно становилась объектом насмешек, однако возлюбленный исполнительницы неизменно давал отпор всем критикам. Особую бурю негодования вызывали высказывания касательно социального расслоения между ним и Плаксиной. Любовь Успенская, являющаяся матерью Татьяны, выразила надежду на то, что их дочь сможет наладить отношения с Артёмом, ведь она лично возлагала на этот союз серьезные ожидания.

В это время в социальных сетях Татьяны Плаксиной появился визажист Алим Сакалов. Он опубликовал в своих сторис совместное селфи с ней, снятое перед зеркалом, а она, в свою очередь, выложила этот снимок в своем блоге. Сакалов также разместил ссылку на страницу Плаксиной, сопроводив ее изображением сердца.

Появление Алима в социальных сетях Плаксиной совпало с удалением всех фотографий с Артёмом Москвиным. Однако Татьяна не сделала никаких заявлений относительно разрыва со студентом.
Ранее Плаксина и Москвин сообщили о своём обручении. Любовь Успенская, мама невесты, одобрила эту связь и даже пообещала оказывать молодым финансовую поддержку.

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