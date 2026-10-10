Дочь Успенской дерзко ответила хейтерам на обзывания "лошадью"

Татьяна Плаксина, дочь исполнительницы Любови Успенской, дала отпор тем, кто в сети оставляет неприглядные отзывы о её внешнем виде. «Если вы пишете мне: „Лошадь“, — мне это доставляет радость. Ведь лошади — это божественные создания», — подчеркнула юная артистка.

Ссора недавно омрачила отношения Татьяны с её 22-летним возлюбленным, студентом МГУ Артёмом Москвиным, намеревавшимся стать её супругом. Девушка стерла из социальных сетей все снимки, сделанные вместе с женихом, которого ранее регулярно видели в её компании.

Разница в возрасте между партнерами регулярно становилась объектом насмешек, однако возлюбленный исполнительницы неизменно давал отпор всем критикам. Особую бурю негодования вызывали высказывания касательно социального расслоения между ним и Плаксиной. Любовь Успенская, являющаяся матерью Татьяны, выразила надежду на то, что их дочь сможет наладить отношения с Артёмом, ведь она лично возлагала на этот союз серьезные ожидания.

В это время в социальных сетях Татьяны Плаксиной появился визажист Алим Сакалов. Он опубликовал в своих сторис совместное селфи с ней, снятое перед зеркалом, а она, в свою очередь, выложила этот снимок в своем блоге. Сакалов также разместил ссылку на страницу Плаксиной, сопроводив ее изображением сердца.

Появление Алима в социальных сетях Плаксиной совпало с удалением всех фотографий с Артёмом Москвиным. Однако Татьяна не сделала никаких заявлений относительно разрыва со студентом.

Ранее Плаксина и Москвин сообщили о своём обручении. Любовь Успенская, мама невесты, одобрила эту связь и даже пообещала оказывать молодым финансовую поддержку.