Экс-муж Волочковой попал в больницу с сердечным приступом

Игоря Вдовина, бывшего супруга Анастасии Волочковой, в срочном порядке доставили в московский стационар из-за инфаркта. Данная информация была опубликована Telegram-каналом Mash.

Согласно уточненным данным, бизнесмен был госпитализирован в реанимационное отделение в критическом состоянии. Сообщается, что у Вдовина диагностировали острое нарушение ритма сердца в виде фибрилляции предсердий.

На следующий день врачам удалось купировать приступ. После этого пациента перевели в обычную палату. Вдовин по-прежнему находится в тяжелом состоянии под круглосуточным медицинским контролем.

В 2007 году Волочкова и Вдовин провели пышную церемонию, однако юридически союз оформлен не был. Празднование началось в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, а продолжилось на следующий день в Юсуповском дворце. По словам балерины, её бывший супруг регулярно брал у неё в долг крупные суммы — до нескольких сотен тысяч долларов. Часть этих средств, утверждает она, до настоящего времени осталась не возвращённой.