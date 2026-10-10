Газманов честно высказался о своем райдере

Певец Олег Газманов, отметивший 75-летие 22 июля, рассказал журналистам, что на самом деле входит в его райдер на фоне многочисленных слухов о его содержании. Его слова приводит Teleprogramma.org.

По словам артиста, когда он едет в тур летом, он заказывается велосипед. Он отметил, что на велосипеде можно хорошо поездить по городу, и к тому же таким образом его не догонят с автографами.

Газманов поделился, что сейчас он освоил падел-теннис. Он раскрыл, что раньше играл в большой теннис, но сейчас «начинает немного тереть связки», поэтому падел-теннис он считает очень полезной штукой.

Певец указал, что вечером после приезда в город на следующий день выступление, по городу не походишь, потому что постоянно подходят с фотографиями, но надо чем-то заняться.

«Поэтому для меня нагрузка является психологической разгрузкой», — подчеркнул артист.

Он добавил, что в райдер входит предоставление возможности поиграть в падел-тенис, а в остальном у него ничего не изменилось, и райдер довольно умеренный, несмотря на то, что некоторые СМИ пишут, что он якобы просит предоставить самую лучшую гостиницу и хорошую машину.