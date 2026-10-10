Король Карл III и Камилла оказались на грани развода

Семейная ситуация короля Карла III и его супруги Камиллы оказалась в тяжелом положении из-за скандала, вызванного книгой мемуаров Чарльза Спенсера. Подобную информацию сообщает издание Woman's Day, опираясь на источники, близкие к королевскому двору.

В книге воспоминаний «Swan Song: Diana, My Sister» брат покойной принцессы возложил вину на Карла III за его безразличие к детям после кончины их матери. Сообщается, что монарх испытывает сильное страдание из-за этих заявлений.

«Говорит сейчас монарх исключительно о книге и обо всем том, что она извлекла из глубин. Он в бешенстве и не в состоянии принять мысль, что предотвратить это было невозможно», — передает газета цитату источника.

На фоне этого Карл III, проходящий терапию от рака, страдает от бессонницы и практически отказывается от еды. «Он практически не спит, почти ничего не ест и отличается вспыльчивостью, из-за чего в быту с ним крайне непросто. Камилла старается проявлять снисхождение, однако её терпение ограничено, поскольку она тоже ощущает на себе агрессию. Обстановка в целом крайне токсичная», — отмечает источник.

После расторжения брака с Эндрю Паркером Боулзом она приобрела усадьбу в Уилтшире и теперь всё чаще проводит время в своём личном имении. Сообщается, что существует негласное соглашение между супругами о предстоящем разводе, согласно которому Камилла сможет окончательно переселиться туда, если союз прекратится.