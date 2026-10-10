Лиза Арзамасова обратилась к пасынку в соцсетях

На минувшей неделе стало известно, что 22-летний сын Ильи Авербуха выиграл в реалити-шоу. Лиза Арзамасова эмоционально отметила достижение ребенка своего супруга.

Актриса решила связаться с Мартином через социальные сети. Известная по сериалу «Папины дочки» Лиза опубликовала фотографию, где её пасынок был замечен в передаче реалити-шоу.

«Ура! Поздравляем Мартина с триумфом в шоу! Мы всей семьей и друзьями переживали за него! Очень рады, что Мартину удалось продемонстрировать все свои лучшие качества, добраться до финала и доказать, что он сильный и выносливый человек! Мартин! Мы гордимся тобой! Рады за тебя! Взрослая жизнь — это огромный и бесконечный вызов! Ты готов к ней! Стрессоустойчивый, спортивный, с отличным образованием, умеющий общаться с людьми. Победитель!» — поделилась Лиза.

На шоу Мартин оригинально отметил триумф: он предложил руку и сердце девушке, с которой был в отношениях уже много лет. София дала положительный ответ. Авербух-младший рассказал, что программа существенно повлияла на него. «Я стал более ответственным и прилежным. Честным, пожалуй, не стал. Всё это сейчас замечательно сочетается во мне. И не только характер изменился, но и внешность. Я сбросил вес, повзрослел, набрал мышцы. Буду поддерживать форму», — добавил он.