Любовь Успенская надеется на возвращение жениха дочери

Певица Любовь Успенская высказалась по поводу разрыва её дочери Татьяны Плаксиной с 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным и отмены намеченной свадьбы. В разговоре с журналистами артистка рассказала, что глубоко опечалена сложившейся ситуацией, однако до конца верит в возможность возобновления отношений.

«Вначале я очень надеялась, но жизнь вносит свои коррективы. Верю, что они помирятся; время покажет, так что не тороплю события. Это может быть лишь кратковременное разногласие, и тогда они снова воссоединятся», — отметила Успенская, категорически отказавшись сообщать детали скандала.

Татьяна, дочь прославленной артистки, удалила со страницы кадры с будущим супругом. По прошествии некоторого времени после анонса помолвки она стерла из своего блога общие снимки с Артемом, который ранее находился рядом с ней и вступал в острые дискуссии с подписчиками, обсуждая значительную возрастную разницу и различие в социальном положении влюбленных.