Меган Фокс шокировала подписчиков очередными свежими фото

Меган Фокс стала главной героиней скандала, связанного с её внешностью. Интернет-пользователи обратили внимание на изменения, произошедшие с одной из самых привлекательных кинозвезд мира.

Актриса, звезда картины «Тело Дженнифер», решила продемонстрировать, что все еще способна возбуждать мужское внимание. Она разместила в сети фото, где она погрузилась в воду, надев бикини. Подписчики артистки оценили эти кадры. Пользователи интернета написали: «Как и прежде!», «Невероятная красотка», «Очень страстно».

Ранее Фокс создала собственный закрытый ресурс на популярной платформе. Обещания актрисы включали регулярный постинг фотографий и видеоматериалов, а также прямое взаимодействие с фанатами через сообщения.