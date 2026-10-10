Меган Маркл и принца Гарри не пригласят на Рождество к Карлу III

Принц Гарри с семьей не приглашен на Рождество к Карлу III

Герцог и герцогиня Сассекские не планируют участвовать в рождественских торжествах британской королевской семьи. По данным издания Page Six, принц Гарри и Меган Маркл не присоединятся к королю Карлу III, принцу Уильяму и прочим родственникам на традиционных праздничных мероприятиях в Сандрингеме.

В данный момент перед парой встаёт выбор: остаться на праздники в загородном доме в Нортгемптоншире, где они временно разместились, или отправиться обратно в США. При любом раскладе к ним, как предполагается, присоединится мама Меган — Дория Рэгланд.

По всей видимости, супруги пожелали оградить себя от возможных неудобных контактов в праздничные дни. Данная информация стала достоянием гласности лишь спустя сутки после того, как специалисты королевского двора опровергли слухи о намерении Гарри и Меган принести извинения Уильяму и Кейт Миддлтон, чтобы завершить многолетнее соперничество.

Даже когда семейство проводит много времени в Великобритании, конфликт между сыновьями остаётся нерешённым: Гарри и Уильям по-прежнему избегают разговора.