Николь Кидман вместе с 15-летней дочерью улетела из США

Поклонники Николь Кидман восхитились редким фото с её дочерью Фэйт Маргарет, которой уже исполнилось 15 лет. Девушка всё чаще встречается с матерью на публике. В данном случае они с Николь провели время во Франции, и именно оттуда знаменитость выложила новую фотографию.

На фоне утонченно оформленного вестибюля отеля, где висят композиции с крупными бутонами светло-розовых роз, мать и дочка сделали милое фото. Актриса выбрала для себя нежную бежевую блузу и широкие брюки серого оттенка.

Недавно Кидман опубликовала кадры из архива, на которых запечатлена её старшая дочь от музыканта Кита Урбана, начинающая свой путь в мире высокой моды и выступающая на европейских подиумах.

Публикация в личном блоге Николь Кидман, посвященная 18-летию ее старшей дочери Сандэй Роуз, сопровождалась трогательными поздравлениями и редкими снимками из семейной коллекции. На одном из этих кадров актриса держит на руках маленькую дочь, а на другом — Сандэй в белом платье с ангельскими крыльями запечатлена в момент бега по дому. «С днём рождения, мой ангел. Я люблю тебя всем сердцем», — написала Кидман.

