Ольга Орлова умоляет Шепелева о встрече с сыном Жанны Фриске

Снова речь заходит о том, что родственники и друзья скончавшейся Жанны Фриске не могут поддерживать связь с её сыном Платоном. Аналогичные высказывания сделала и Ольга Орлова, сообщив о своём желании встретиться с крестником.

«Промежуток времени, прошедший с тех пор, составляет уже почти 11 лет. За это время наша жизнь претерпела значительные перемены. Я крайне настойчиво прошу предоставить мне возможность встретиться с крестником Платоном. Мне совершенно непонятно, какую опасность для кого-либо может представлять данная встреча. Никто из присутствующих не станет распространять ничего компрометирующего. Моей главной целью является увидеть моего крестника, провести с ним время, обнять и поговорить, поскольку я являюсь его крестной мамой», — пояснила Орлова.

Изначально в июне сообщалось, что Шепелев готов встретиться с сыном и Ольгой, однако при строжайшем запрете на публикацию любых снимков и записей в открытой среде. Позднее Владимир Фриске, родитель умершей артистки, подтвердил, что Дмитрий не связывался с Орловой, и добавил, будто ему хочется лишь привлечь к себе внимание: «Всё, что ему нужно, — это репортажи о нём. Он опять стремится вернуться на телеэкраны, ничтожество».