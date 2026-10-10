Пелагея могла бы повторить брак с Телегиным

В беседе с журналистами Пелагея рассказала о том, что переживала период растерянности относительно событий, связанных со скандалом с бывшим мужем Иваном Телегиным, произошедшим уже после распада их брака.

Телегин утверждал, будто он стал жертвой бытового насилия. В это время певица пыталась понять мотивы человека, который когда-то был ей чрезвычайно дорог.

«Я несколько суток просидела в полной темноте, просто лежа на полу, и даже не особо рыдала. Меня охватило непонимание: почему всё так случилось, за что, как это прекратить, как доказать, что это несправедливо и ложно? И самое главное — как может человек, когда-то столь близкий и родной, вести себя подобным образом?», — делится Пелагея.

В то же время певица не испытывает сожалений по поводу своего союза: она была довольна жизнью с Иваном, и у пары появилась дочь по имени Таисия. Пелагея откровенно заявила, что не стремилась бы вернуться к прошлому и исправить эту часть своей личной истории.

«Даже если бы я осознавала, что меня ожидает, какие ощущения я испытываю, я всё равно сделала бы это миллионы, миллиарды раз», — подытожила актриса.

Пелагея в том же разговоре отметила, что брак с Телегиным распался из-за различий во взглядах на то, что такое супружеские отношения.