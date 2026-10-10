Певица Слава рассказала, что жалеет об отказе от алкоголя

Певица Слава устроила жесткий разнос персоналу гостиницы, где проживает, и с горечью призналась, что раскаялась в отказе от пагубных привычек ради поддержания здоровья. На просторах социальных сетей певица, не стесняясь в выражениях, рассказала своим читателям, что низкое качество обслуживания и непривычные бытовые трудности довели её до полного нервного срыва.

«Нервы — сплошные, кошмар какой-то! Я и посуду мою, и пакеты засовываю, и вещи разбираю, и всё убираю, кондиционер не работает, стучат постоянно в дверь — спать не дают, майку потеряли! Зачем я бросила пить? Ни к чему хорошему это не ведёт!» — эмоционально высказалась Сланевская.

Слава недавно с иронией вспомнила свой курьёз на концерте в Омске. В тот момент она не смогла вспомнить текст собственной композиции и попросила публику помочь ей, признавшись, что удерживается на сцене лишь благодаря их овациям.

Ранее Анастасия Сланевская, известная как Слава, поразила фанатов новостью о том, что она планирует вернуться к привычному ритму жизни после нескольких месяцев воздержания от алкоголя. Исполнительница отметила, что официальный этап терапии и самоограничений завершён: ей удалось стабилизировать психологическое состояние, и теперь певица не видит необходимости дальше ограничивать себя в удовольствиях.