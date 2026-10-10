...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Шоу-бизнес 3141

Певица Слава рассказала, что жалеет об отказе от алкоголя

Певица Слава пожаловалась, что ей непросто дался период без алкоголя

Певица Слава пожаловалась, что ей непросто дался период без алкоголя

Певица Слава устроила жесткий разнос персоналу гостиницы, где проживает, и с горечью призналась, что раскаялась в отказе от пагубных привычек ради поддержания здоровья. На просторах социальных сетей певица, не стесняясь в выражениях, рассказала своим читателям, что низкое качество обслуживания и непривычные бытовые трудности довели её до полного нервного срыва.

«Нервы — сплошные, кошмар какой-то! Я и посуду мою, и пакеты засовываю, и вещи разбираю, и всё убираю, кондиционер не работает, стучат постоянно в дверь — спать не дают, майку потеряли! Зачем я бросила пить? Ни к чему хорошему это не ведёт!» — эмоционально высказалась Сланевская.

Слава недавно с иронией вспомнила свой курьёз на концерте в Омске. В тот момент она не смогла вспомнить текст собственной композиции и попросила публику помочь ей, признавшись, что удерживается на сцене лишь благодаря их овациям.

Ранее Анастасия Сланевская, известная как Слава, поразила фанатов новостью о том, что она планирует вернуться к привычному ритму жизни после нескольких месяцев воздержания от алкоголя. Исполнительница отметила, что официальный этап терапии и самоограничений завершён: ей удалось стабилизировать психологическое состояние, и теперь певица не видит необходимости дальше ограничивать себя в удовольствиях.

 

Подписаться

Автор: