Поклонники подозревают Арзамасову в беременности

Слухи о том, что Лиза Арзамасова ждет третьего ребенка, возникли снова. В собственном блоге 31-летняя актриса, известная по сериалу «Папины дочки», выложила ролик с детьми, где отчетливо виден её округлившийся живот.

Предположения о возможном пополнении в семье ходят уже давно. Слухи о беременности появились ещё летом, когда Лизу заметили на детском торжестве в просторном платье, скрывающем изменения в фигуре.

52-летний Илья Авербух решительно опровергал новости о том, что его жена беременна: «Нет, точно, 100% нет!» — утверждал фигурист.

Подозрения фанатов усилились, когда Авербух прибыл на свадьбу Евгении Медведевой в одиночестве. В социальных сетях высказывались предположения, что актриса осталась дома из-за токсикоза, однако никаких подтверждений этой версии не было.

В 2020 году Арзамасова и Авербух заключили брак. Их разница в возрасте составляет почти 22 года, что ранее вызвало широкую общественную реакцию.