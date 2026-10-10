Полиция Лондона обеспокоена безопасностью принца Гарри и Меган Маркл

В Лондоне предупредили о неэффективности частной охраны для Гарри и Меган

По словам комиссара лондонской полиции Марка Роули, службы личной безопасности, обеспечивающие принца Гарри и Меган Маркл, обладают критическими ограничениями, из-за которых они могут столкнуться с серьезными угрозами безопасности в Британии, сообщает RadarOnline.

Начальник Скотленд-Ярда заявил, что решение о выделении герцогам Сассекским государственной охраны за счёт бюджета контролируется особым ведомственным объединением, куда входят представители полиции, разведки и иных ведомств.

По его словам, в Великобритании лишь несколько десятков человек нуждаются в подобной защите. Вопрос охраны Сассексов пока что только изучается.

Отдельно высказался специалист по безопасности Ричард Эйтч — бывший офицер охраны Королевской военной полиции с тридцатилетним опытом защиты членов королевской семьи, дипломатов и военных. Он усомнился в том, что коммерческие охранные структуры способны обеспечить герцогам должный уровень защиты.

Эйтч пояснил, что у частных охранников отсутствует доступ к разведывательной информации, правовым полномочиям и оперативным возможностям, которыми располагают профильные полицейские подразделения, и это верно независимо от их профессионального стажа. Он акцентировал внимание на том, что пробелы в обучении, нехватка ресурсов или ошибки в планировании операций могут существенно повысить уровень риска для их личной безопасности.