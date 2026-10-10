Родные Фриске рассказали о тайных встречах певицы с сыном в больнице

Российская поп-дива Жанна Фриске, знаменитая своим великолепным стилем и образцовой внешностью, столкнулась с поворотным моментом, когда обрела семью и стала матерью. Радостное событие — появление на свет сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева — омрачилось тяжелым диагнозом: у певицы выявили злокачественную опухоль мозга.

«Врачи изначально давали надежду на продолжительность жизни в два месяца. Мы перевезли Жанну в Германию, чтобы начать целенаправленное лечение. Две недели мы провели в немецких клиниках: сначала госпитализация в Гамбурге, после чего, по заверениям специалистов, перевод в центр реабилитации, но в итоге выяснилось, что это хоспис. И вновь констатировали, что ей отведено не более месяца. Но Жанка отличалась несгибаемым характером и силой духа», — рассказала сестра артистки Наталья Фриске.

По заявлению младшей сестры Фриске, семье удавалось долгое время держать в тайне диагноз Жанны для широкой публики. Первая фотография серьезно больной артистки появилась в момент отправки ее в США, куда ее отправила близкая подруга Ольга Орлова. «Это моментально попало в средства массовой информации. Началась настоящая желтуха, журналисты очень внимательно следили за ней в Америке и за всей нашей семьей. Нам пришлось раскрыть правду. Наталья призналась, что в Германии о её присутствии никто не догадывался, а дома она оставалась в тени ещё почти полгода.

Сестра знаменитости рассказала, что за два года, отданных борьбе за существование, ей так и не довелось в полной мере ощутить радость материнства, поскольку вся энергия уходила на лечение.

Сестра певицы отметила, что Жанна не могла принять сына из-за строгих правил клиники. Поэтому они с мамой тайком привозили Платона в немецкую больницу, где проходила курс лечения Фриске. Чтобы разрешить встречу, пришлось дать взятку медперсоналу. Сестра рассказала, что актриса пыталась обнять ребенка, но это было трудно, так как силы покидали.