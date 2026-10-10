Саша Савельева планирует освоить новую профессию

Саша Савельева, бывшая участница проекта «Фабрика звёзд», задумала попробовать себя в новой роли. В разговоре с журналистами 42-летняя артистка сообщила о намерении создать собственную передачу, посвящённую психологии.

Она займёт место ведущей шоу, куда будет приглашать знаменитостей для разбора разных историй.

Исполнительница рассказала, что у неё запланирована психологическая передача, но площадка ещё не выбрана, при этом детали проекта уже обсуждаются.

Несколько лет назад, получив в прошлом дипломы по направлению хорового искусства и продюсирования, Савельева заинтересовалась психологей. Тогда артистка отметила, что освоение школы психолога доставляет ей сильное беспокойство, поскольку лечение человеческих душ требует колоссальной ответственности.

Сама Саша говорила, что справилась с послеродовой депрессией при поддержке психологов. Совсем недавно артистка отметила, что в отношениях с Кириллом Сафоновым возникают определенные трудности, однако подробности этой ситуации она не раскрывала.