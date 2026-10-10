74-летний Стивен Сигал официально сообщил о разрыве с четвёртой женой — монгольской танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа, внезапно раскрыв детали изменений в собственной личной жизни. "Я свободен», — ответил артист без колебаний.

Стивена и Батсухийн официально связали брачные узы в 2009 году. Сплетни о возможном разрыве их отношений циркулировали уже давно, но недавно актер отправился в рабочую поездку в Бурятию вместе со своей бывшей женой и общим сыном Кунзангом. В ходе этой поездки женщина работала переводчиком с английского языка на монгольский.

Сигал ранее продал все свое имущество в США, выручив примерно один миллиард рублей, включая особняк в Калифорнии, колониальное поместье в Теннесси и дом в Аризоне.

Юлия Юсова, агент по недвижимости, в разговоре с газетой «МК» отметила, что для Стивена Сигала судебные разбирательства на его исторической родине не становятся препятствием для ведения коммерческой деятельности. Звезда кино по-прежнему обладает полным правом осуществлять сделки высокого уровня с объектами жилой недвижимости на российском рынке.