Товстик ответил на обвинения в краже дочери

Товстик заявил, что забрал дочь у экс-супруги в законные выходные, а не украл ее

Бизнесмен Роман Товстик в беседе с издание SUPER ответил на обвинения экс-супруги Елены в том, что он якобы выкрал их общую дочь Алису из школы в преддверии важного судебного заседания.

Товстик утверждает, что его бывшая жена не выполняет решение суда по графику, как встречаться с детьми. Бизнесмен обратил внимание на то, что он просто приехал в школу к дочери, чтобы ее увидеть, поскольку она его очень давно не видела и была заблокирована матерью.

«Я с ней даже созвониться не могу, у нее телефон забрали. Всем няням запрещают общаться со мной. Со всеми детьми, которые находятся у Елены, мне запрещают общаться», — раскрыл спикер.

Как заметил Товстик, именно поэтому он приехал увидеть ребенка, которого он очень любит и по которому очень скучает. Он уточнил, что в поселок он тоже не может заехать, поскольку ему это запрещено.

Бизнесмен добавил, что дочь сама бросилась к нему на шею, сказав, что скучает и любит его, и спросив, может ли она с ним поехать. После этого, по словам спикера, он увез дочь на законные четные выходные, пообещав вернуть ее уже в воскресенье.