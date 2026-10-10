Внебрачный сын Кашпировского не может найти могилу "отца"

8 октября на Троекуровском кладбище состоялось прощание с Алексеем Кашпировским, после чего гроб с останками был вывезен. Супруга Кашпировского выбрала местом упокоения Центральное Винницкое кладбище, где уже захоронены его мать, отец и старшая дочь.

Алексей Фуштей, незаконнорожденный отпрыск гипнотизера, рассказал, что однажды навещал это кладбище. К тому же, Фуштей сетовал на то, что вдова Кашпировского избегает контакта с ним.

«В захоронении мало пространства, не уверен, получится ли там похоронить моего папу. С тех пор, как скончался отец, Гулизар не берет трубку и не отвечает в переписке, она умалчивает, где его могила. Видимо, опасается, что я проведу проверку родства по ДНК. Мне этого крайне не хватает. Врожденное убеждение, что Анатолий Михайлович — родной родитель, но необходимо официальное подтверждение», — добавил Фуштей.

Алексей в разговоре с «КП» подтвердил, что его отец, с которым они беседовали часами, не только советовал ему, какую литературу выбрать, но и обучал, намереваясь увидеть в сыне своего продолжателя. Ради этого он и выбрал в этом году университетскую специальность психолога. «У меня есть дар исцелять людей, который я унаследовал от отца», — заметил врач.