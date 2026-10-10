Яна Рудковская призналась, что не смотрит выступления сына

Яна Рудковская рассказала, что не может смотреть выступления сына в прямом эфире

Яна Рудковская не сопровождает сына на соревнованиях и не наблюдает за его выступлениями в прямом эфире. Причиной такого поведения продюсер называет не нехватку времени, а сильное волнение за 13-летнего Александра Плющенко.

«Я установила для себя правило, совпадающее с тем, которое приняла мама Женина: не присутствовать на соревнованиях лично. У меня нет желания подвергать свою нервную систему стрессу. Обычно я жду, пока он завершит выступление, получаю по телефону сообщение с результатами, а лишь потом включаю запись его проката», — рассказала Рудковская.

Яна уверена, что поступить по-другому ей не под силу: она бережёт свою нервную систему, которая в её возрасте уже требует бережного отношения. А выступления сына она спокойно просматривает постфактум, когда уже известны результаты.

Отдельно продюсер затронула тему хейта в адрес Саши после смены спортивного гражданства: Яна напомнила, что сын регулярно работает на тренировках и несёт огромный груз ответственности на своих плечах из-за отцовской фамилии.

Она отметила: «Речь идёт о парне, который упорно трудится <...> Давайте просто поддержим 13-летнего парня, не обращая внимания на его страну, родителей. Парень, поверьте, в порядке, справится!»