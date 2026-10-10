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Шоу-бизнес 1633

Юрий Лоза восхитился одним качеством Канье Уэста

Юрий Лоза рассказал, что стоит "перенять" у Канье Уэста

Юрий Лоза рассказал, что стоит "перенять" у Канье Уэста
SMG / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канье Уэст отменил свои концерты в России. Юрий Лоза прокомментировал эту ситуацию. Автор песен пообщался с журналистами, отметив, что нашим артистам стоит брать пример с американского рэпера.

«Надо признать: Канье вполне успешно извлекает выгоду даже без проведения концертов, превращая небытие в капитал. Российским исполнителям было бы нелишним взять с него пример», — отмечает Лоза.

Юрий Лоза полагает, что для жителей регионов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, вопрос о появлении Канье Уэста на российских сценах не имеет никакого значения. «Житель Сызрани», как выражается артист, вообще не слышал об этом музыканте.

Недавнее высказывание артиста характеризовало Йе как слабого рифмовщика, а россиян, пожертвовавших деньги на сорванный концерт, он назвал лицами с признаками умственной отсталости. В то же время автор альбома «Плот» заверил, что на живые выступления Уэста он не придет, независимо от того, состоятся они или нет. По мнению музыканта, поклонниками Канье становятся исключительно новички в хип-хоп среде.

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