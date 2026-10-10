Зета-Джонс не стала дочитывать воспоминания мужа о бывших женщинах

Кэтрин Зета-Джонс не успела завершить чтение мемуаров своего супруга, Майкла Дугласа. Звезда рассказала, что её график в прошедший период был крайне плотным: месяцы съёмок третьей части сериала «Уэнсдэй» в ирландской столице, смена локации на Лондон для продвижения проекта «Kill Jackie», выезд в Испанию и, наконец, участие в студии Today для интервью с ведущим.

«Я могу сильно любить собственного супруга, однако к вечеру, когда приходит усталость, совершенно пропадает охота читать о нём — ни на йоту. Правда, остальным, возможно, эта тема и интересна», — отметила Зета-Джонс.

В начале октября увидели свет мемуары под названием «One Helluva Ride». В них 82-летний Дуглас рассказывает о своей жизни и карьере, включая детство в Голливуде, прожитое в семье Кирка Дугласа, и любовные связи до встречи с будущей супругой.

Воспоминания актера Дугласа касаются и истории зарождения их связи с Зетой-Джонс. В книге он отмечает, что героиня с первых дней обозначила границы своих требований: «Я не вижу смысла продолжать общение, если ты ухаживаешь за кем-то еще. Либо ты завершаешь дела с другими, либо остаешься со мной», — пишет он в своих мемуарах.

Ранее Daily Mail сообщал, что Майкл Дуглас поделился подробностями о съёмках легендарной сцены в фильме «Основной инстинкт». Звезда рассказала о трудностях, которые пережила Шэрон Стоун во время работы над откровенным эпизодом.

Стоун и её партнёр по сцене решили обойтись без дублёров, посвятив съёмкам пять суток. Изначально актриса применяла специальный защитный элемент, однако впоследствии приняла решение от него отказаться. По воспоминаниям Дугласа, она сказала: «Я раздета, это всем известно. Давайте просто работать».