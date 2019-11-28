Елена Проклова ответила Васильевой на ее критику жертв Харви Вайнштейна
В недавнем интервью Ирине Шихман актриса Татьяна Васильева выступила с критикой жертв насилия голливудского продюсера Харви Вайнштейна. По ее словам, те все переврали, и на самом деле они им пользовались, чтобы получить роли, а потом «начали его мочить дружно», потому что Вайнштейн им стал не нужен. Васильева заявила, что ей искренне жаль продюсера. Елена Проклова, которая в прошлом году откровенно высказывалась о домогательствах, ответила на высказывания коллеги по цеху.