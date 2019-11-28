Юбилейный выпуск «МК» раздавали юные газетчики

Начинать день со свежей газеты — когда-то это было привычкой для всякого образованного человека. Сейчас принято считать, что такой обычай ушел в историю: информационная картина дня, мол, у всех в смартфоне. А за завтраком и в метро газет больше не читают. Мы решили это проверить: а вдруг у людей просто газеты хорошей в руках давно не было? Ведь киоски-то поредели... И в день столетия «МК» на улицу, как в старые добрые времена, вышли газетчики, кричащие о «свежем выпуске».