Советские знаменитости, попавшие на страницы «МК» еще до всенародной славы

Про детей наша газета всегда писала много. О проблемах детского воспитания и детского здоровья, о детской преступности… Особняком стоят публикации положительного свойства, посвященные достижениям школьников в различных областях — чаще всего в художественном творчестве. Порой в таких заметках многолетней давности можно наткнуться на очень неожиданные факты и обнаружить имена, прогремевшие потом на всю страну.