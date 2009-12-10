Про детей наша газета всегда писала много. О проблемах детского воспитания и детского здоровья, о детской преступности… Особняком стоят публикации положительного свойства, посвященные достижениям школьников в различных областях — чаще всего в художественном творчестве. Порой в таких заметках многолетней давности можно наткнуться на очень неожиданные факты и обнаружить имена, прогремевшие потом на всю страну.
На протяжении почти всего периода ее существования столичная «молодежка» старалась баловать своих читателей интересными и зачастую очень нестандартными затеями. Цель большинства из них, конечно, понятна: увеличить количество подписчиков. Это были и разовые акции, и «долгоиграющие» проекты. Некоторые из таких изобретений журналистов московской молодежной газеты переняли потом другие издания.
Столичная «молодежка» среди прочих актуальных вопросов уделяла внимание и автомобильной тематике, проблемам уличного движения. Особенно интересно читать заметки на эту тему, опубликованные в первой половине прошлого столетия. Ведь там идет речь о настоящей экзотике для современных москвичей!
За те долгие десятилетия, что существует наша газета, бывали случаи, когда ее «неправильные» публикации подвергались не просто резкой критике в верхах, но даже приводили к аресту и ликвидации тиража всего номера, содержащего такой «криминал». Конечно, подобное ЧП самым печальным образом аукалось редактору газеты.
Листая старые подшивки нашей газеты, можно увидеть, как в разное время среди публикаций доминировали статьи и заметки определенной, порой уже основательно забытой нами сегодня тематики. В середине 1920-х гг. одной из таких общественно значимых, политически важных доминант стала тема, связанная с созданием молодежных коммун.
«Московский комсомолец» в этом году отметит столетие. Мы продолжаем публикацию заметок, которые печатались в газете в ранние годы. Издание меняло свое название: «Юный коммунар», затем - «Юношеская правда», а в 1924 году газета столичных комсомольцев стала называться «Молодой ленинец».
В холле «Московского комсомольца» висит мемориальная доска Михаила Шолохова — и вот почему. В одном из сентябрьских номеров 1923 года столичная «молодежка» (тогда она называлась «Юношеская правда») напечатала фельетон, подписанный псевдонимом «М. Шолох». Это было первое опубликованное произведение будущего лауреата Нобелевской премии, автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» Михаила Александровича Шолохова.
В декабре 1919 года вышел тираж первого номера газеты столичных комсомольцев. «Ежедневный орган Московского комитета Российского коммунистического союза молодежи», получил название «Юный Коммунар». Именно с этого неказистого листка и началась история «Московского комсомольца».