Незрячая женщина спасает психически больную сестру от черных риэлторов

Я подошла к крыльцу редакции, когда увидела, как из такси выходит женщина с белой тростью. Она остановилась возле машины и напряженно смотрела перед собой, хотя ничего не видела. Я крикнула водителю, чтобы он подвел ее к крыльцу, а он ответил, что не имеет права отходить от машины. Мы поднялись на седьмой этаж, устроились за столом, и она стала на ощупь доставать из сумки документы. Было похоже на фильм ужасов: слепая женщина приехала для того, чтобы защитить свою больную сестру.