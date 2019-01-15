На прошлой неделе в городе Кстове Нижегородской области 11-летние школьники подожгли мальчика, которому только стукнуло 8 лет. «Нашли бензин, облили сыну ноги», - объяснила мама пострадавшего со следователями. Зачинщика ЧП волонтеры и полицейские искали два дня. Видимо, парень осознал, что натворил, домой возвращаться боялся. Мы пообщались с матерью пострадавшего Оксаной. Женщина воспитывает сына одна и уверена: защиты и помощи ей ждать не от кого.
В Иране арестовали российскую журналистку Юлию Юзик. Говорят, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Если бы не российское гражданство арестованной, то в этой новости не было бы ничего особого нового. Арест иностранных журналисток — эта старая (не могу, естественно, написать добрая) иранская традиция.
«Как мне хочется, чтобы все, кто принимает решения по лекарствам, побывали в моей шкуре. В шкуре матери, чей ребенок нуждается в незарегистрированных лекарствах. Сил больше нет!» — написала на своей страничке в социальной сети Наталия Арчакова, мама девочки с инвалидностью. И это действительно крик души.
В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников московской соцзащиты — органы опеки обвинили в том, что они допустили проживание двух мальчиков в однополой семье. О факте, что дети воспитываются двумя папами, стало известно случайно, когда один из детей попал в больницу с подозрением на аппендицит. Откуда ни возьмись появилась версия, что мальчик подвергался насилию, которая не нашла подтверждения. В квартиру супругов и их родителей вломились с обысками.
В Басманном суде началось слушание дела по обвинению врача Лины Николенко в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть. А точнее, ее обвиняют в том, что во время проведения медицинской процедуры она намеренно все сделала неправильно, в результате чего пациентка Наталья Захарченко скончалась у нее в кабинете.
Завтра Путин отправится в Иркутскую область «разруливать» последствия наводнения. А на месте — настоящая катастрофа. В ней проявилось всё: нищета российской глубинки, коррумпированность (или полная беспомощность) чиновников, мародерство и долготерпение людей. Мы собрали зарисовки про жизнь в затопленных районах Иркутской области. Все они про безнадежность, отчаяние и страх.
— Мы — люди верующие, — сразу говорит Анна. — Количество детей не планировали. Все происходило само собой. Сколько дал Бог — столько есть… Бог дал семерых. Артему — 17, Ксении — 14, Ване — 13, Мите — 11, Маше — 10, Пете — 7, Вере — 6. У троих из семерых — инвалидность. Так сложился генетический пасьянс.
Члены ОНК в пятницу, 7 июня, навестили задержанного по подозрению в покушении на производство и сбыт наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По словам правозащитника Евы Меркачевой, только в присутствии членов ОНК журналисту наконец разрешили поспать, передать продукты и даже выкурить сигарету.
В то время как в Казахстане готовятся к внеочередным выборам президента (состоятся 9 июня 2019 года), в Москве судят политтехнолога, выпускника журфака МГУ Петра Милосердова, за то, что он якобы пытался устроить в этой стране переворот. Что интересно, сами казахи об этом және есту жоқ (по-казахски «и слышать не слышали»). Вряд ли знают о «попытках свержения конституционного строя» экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев или кандидаты на пост нового главы.
Я подошла к крыльцу редакции, когда увидела, как из такси выходит женщина с белой тростью. Она остановилась возле машины и напряженно смотрела перед собой, хотя ничего не видела. Я крикнула водителю, чтобы он подвел ее к крыльцу, а он ответил, что не имеет права отходить от машины. Мы поднялись на седьмой этаж, устроились за столом, и она стала на ощупь доставать из сумки документы. Было похоже на фильм ужасов: слепая женщина приехала для того, чтобы защитить свою больную сестру.
История, произошедшая в селе Золотуха, подходит под определение шок-контента. Впрочем, селян происшествие не потрясло. Житейские будни великой страны. Местный житель Коля ампутировал себе детородный орган. По дороге в больницу принялся буянить. Фельдшер сняла происходящее на мобильный, чтобы в случае кончины пациента ее не сделали крайней. Видео просочилось в Сеть. Фельдшера Елену Докучаеву уволили. Она рассказала нам о случившемся.
Осенью прошлого года страна узнала о раненой в Керченском теракте Наталье Калиниченко. Вокруг ее семьи в то время разгорелся громкий скандал. Сегодня она — единственная из пострадавших в трагедии, кто остается в московском Институте неотложной детской хирургии. 15 апреля Наталье исполняется 17 лет. О чем мечтает девушка, как проходит лечение и почему про семью Калиниченко все забыли — в интервью Юрия, отца пострадавшей.
Президиум Мосгорсуда отменил приговор в отношении молодого инженера-оборонщика Григория Мартиросова, про которого писал «МК». Столичная Фемида постановила также освободить его из колонии, где он отбывал наказание по статье «незаконное хранение боеприпасов».
Многодетные Логиновы проживали на острове Большой Клименецкий на Онежском озере в Карелии. Мать, отец, семеро детей. К ним в гости постоянно ездили журналисты, туристы пришвартовывались на пути в Кижи, покупали мед с их пасеки… Этой большой семьи больше нет. Остались только отец и сын. Михаил Логинов пришел в «МК», чтобы спасти своего сына Мишу. «Мы не Лыковы.
В «Матросской Тишине» умирает гигант. Его рост — 2 метра 20 сантиметров. Закон требует его немедленно освободить: болезнь исполина входит сразу в два перечня, препятствующих и содержанию под стражей, и отбыванию наказания (что подтверждено двумя отдельными заключениями медкомиссии). Но суд его не отпускает из-за формальностей.
Сегодня прошел год со дня трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта — родственники тех, кто не вышел из огненного ада, возложили цветы к мемориалу. Мы узнали, что происходит сегодня в поселке Трещевский — на пожаре погибли шестеро пятиклассниц местной школы. Как нам рассказал отчим погибшей Вероники Понушковой, он обнаружил махинации с ремонтом школьного здания — за двенадцать окон насчитали миллион рублей. А директору школы пришлось уволиться.
Американский «мишка» (он сам себя изображал в образе медведя за решеткой в рисунках, с помощью которых иногда общался не говорящими по-английски тюремщиками) Гейлен Грандстафф на свободе! Преподавателя английского языка в Москве, обвинявшегося в контрабанде психотропных веществ, освободили из под стражи в зале Солнцевского суда. Редкий случай — представительница Фемиды вернула в прокуратуру уголовное дело, усмотрев там множественные нарушения.
У нее спинально-мышечная атрофия (СМА). При этом заболевании постепенно отказывают мышцы во всех системах организма, пока не наступает практически полная обездвиженность. Лиза давно уже в этой фазе. Без помощи ни сесть, ни встать, ни повернуться. Ноги и руки как плети. Диагноз не мешает ей жить как она хочет — полноценно, независимо, радостно. Лиза работает в благотворительном фонде. Она помогает тем, кому совсем плохо. Но жизнь повернулась так, что сейчас ей самой нужна поддержка.
Пять с половиной тысяч болельщиков-потеряшек все еще остаются в России после окончания чемпионата мира по футболу. Срок действия их FAN ID завершился 31 декабря 2018-го, теперь их пребывание здесь незаконно. Отдано распоряжение до начала марта по возможности найти всех и выдворить из страны. Как нам стало известно, сейчас по Сочи скитается целая нигерийская футбольная команда, наскоро собранная из бывших болельщиков, ставших нелегалами.
Когда вы читаете эти строки, в маленьком городке на границе с Россией, прячется мальчик. Ему 15. Он там совсем один. Он cбежал к своим родителям, которые получили убежище в РФ, из детского дома в немецкой Тюрингии. Из семьи его с братьями и сестрами изъяли в 2011 году. Он гражданин Германии. И его ищут немецкие власти.
«Они сказали, что по своему усмотрению могут интубировать Наташу, вставят ей в горло трубку, она не будет транспортабельна — и все равно выбьют из нас деньги, хотя бы и по суду. Мы просто не знали, что нам делать, как ее вызволить», — до сих пор, хотя прошел уже месяц, не может прийти в себя москвичка Валентина Воробьева.
Здесь никто никогда не входит и не покупает билеты. Пассажиры фирменного поезда «Латвия-Экспресс», про который поется в песне «Рига — Москва», и знать не знают, что по другую сторону окна, в одноэтажном здании железнодорожного вокзала, живет семья: 82-летний старик Михаил Иванович Лобанов и его взрослая дочь Лена-Лелишна с синдромом Дауна.
Сергей Горданов до сих пор жив только потому, что ему чудовищным усилием воли удалось перерезать веревки, на которых его водили кукловоды. Человеку с открытой формой туберкулеза пришлось ездить за лечением в междугородных автобусах и поездах — со множеством других пассажиров. Заразилась его семья. Лекарства он выбивал с полицией, несколько месяцев добивался дезинфекции своей квартиры и детсада ребенка. Весь прошлый год Сергей пытался привлечь к ответственности карельских врачей.
Впервые в истории современной России профессора привлекли к уголовной ответственности за прогулы. Против 70-летней преподавательницы (до недавнего времени завкафедрой гражданского процессуального права) Самарского университета Евгении Трещевой СК возбудил уголовное дело, посчитав, что отсутствием на работе она нанесла ущерб государству в 30 тысяч рублей. Оперативное сопровождение следственных мероприятий ведет местное УФСБ, для которого, видимо, дело представляет государственную важность.