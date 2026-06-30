Известная актриса впервые рассказала о личной жизни после развода

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что после расставания с Брэдом Питтом почти десять лет не начинала новых романтических отношений. В интервью Yahoo Entertainment она рассказала, что после развода полностью сосредоточилась на детях и семье, а личная жизнь отошла для нее на второй план.

По словам Джоли, пережитый развод стал для нее тяжелым испытанием. Актриса призналась, что долгое время не чувствовала потребности строить новые отношения. Она отметила, что сознательно направила все свое внимание на воспитание детей и семейные заботы, считая эту часть своей жизни наиболее важной.

Сейчас, когда дети стали взрослее, Джоли, по ее словам, начинает по-новому смотреть на собственную жизнь. Актриса рассказала, что открывает для себя новые возможности, чаще задумывается о переменах и постепенно возвращается к тем сферам, на которые раньше не хватало времени.

История отношений Джоли и Брэда Питта остается одной из самых известных в Голливуде. Пара официально зарегистрировала брак в 2014 году, однако уже спустя два года супруги объявили о разводе. Вместе они воспитывали шестерых детей — троих родных и троих приемных.

После расставания бывшие супруги на протяжении нескольких лет продолжали судебные разбирательства. Споры касались вопросов опеки над детьми, а также раздела совместного имущества и долей во французской винодельне Château Miraval. Часть их детей позднее отказалась использовать фамилию Питта.

В последние годы Джоли сосредоточилась на съемках в кино, режиссерской работе и гуманитарных проектах. Несмотря на постоянное внимание прессы к ее личной жизни, актриса впервые столь откровенно рассказала о том, что после развода так и не начала новые отношения.

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