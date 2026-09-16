Лето закончилось, а отпуск впереди?

За окном сентябрь, фотографии из летних отпусков постепенно исчезают из ленты, а чемодан так и пылится в углу? Кажется, что все возможности упущены, но это не так: во многих странах продолжается бархатный сезон, а где-то лучшее время для поездки еще впереди. Осенью спадает жара на юге Европы, устанавливается комфортная погода на Ближнем Востоке, во многих странах Азии и на тропических островах высокий туристический сезон начинается ближе к нашей зиме. Есть и направления, где выбирать месяц не нужно: там тепло круглый год, а сезонность определяется скорее количеством дождей и туристов.

Календарь путешествий

Россияне всё меньше ограничивают географию путешествий привычными маршрутами. По данным «МегаФона», с начала 2026 года абоненты оператора выходили в сеть более чем в 190 странах. Летом в десятку наиболее популярных направлений вошли Турция, Египет, Китай, Вьетнам и Грузия, а также Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Армения и Азербайджан. При этом заметно вырос интерес и к куда более дальним точкам на карте: например, к Мадагаскару, Фиджи и другим островным направлениям.

Так что несостоявшийся летний отпуск можно считать не упущенной возможностью, а поводом расширить горизонты. Мы собрали своеобразный альманах путешествий по 72 странам, в которых абонентам «МегаФона» доступен 5G-роуминг и где можно не только хорошо отдохнуть, но и пользоваться привычными цифровыми сервисами на высоких скоростях. Он поможет ответить сразу на два главных отпускных вопроса: куда лететь и когда?

Европа: летом на север, зимой в горы

Европа удобна тем, что здесь почти не бывает плохого времени для путешествий. Весной и в начале осени лучше ехать на юг, тогда жара не превращает прогулку по Риму, Афинам или Лиссабону в испытание на выносливость. В это время туристический поток ещё не достиг летнего пика или уже ослабел. Без духоты и толп особенно приятно исследовать Италию, Грецию, Португалию, Мальту, Балканы и небольшие государства Средиземноморья. Причём маршрут совсем не обязательно строить вокруг самых популярных достопримечательностей. В Италии можно уехать от привычных музеев к вилле де Векки у озера Комо, в Греции увидеть Антикитерский механизм, созданный более двух тысяч лет назад, а в Португалии добраться до Монсанту, где дома построены прямо между огромными гранитными глыбами. Или посмотреть на мегалитические храмы Мальты, которые появились раньше египетских пирамид.

Если тянет в Европу, а отпуск только следующим летом, стоит подумать о нордических или северных странах. В Норвегии – отправиться к фьордам и Лофотенским островам, в Дании – провести несколько дней в Копенгагене и съездить в Кронборг. Швеция и Финляндия в это время особенно хороши для поездок по озёрам, лесам и островам, когда световой день кажется почти бесконечным. Это уже совсем другой ритм путешествия: меньше суеты, больше пространства, длинные дороги и маршруты, которые строятся вокруг живописных пейзажей. В незнакомом городе легко увлечься прогулкой и обнаружить себя совсем не там, где планировали. Заблудиться можно ради впечатлений, но возвращаться лучше уже по карте: с 5G-роумингом «МегаФона» навигация и другие привычные онлайн-сервисы остаются под рукой и за границей. Дания. Фото: NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

Некоторые страны меняются почти до неузнаваемости вместе с сезоном. Исландия летом встречает длинным световым днём, водопадами и ледниковыми лагунами, а осенью и зимой становится местом, куда едут ради северного сияния. То же происходит с Финляндией, Швецией и Норвегией: летом они зовут в долгие поездки по озёрам, островам и побережью, зимой маршрут неизбежно тянется дальше на север – к снегу и полярному небу.

Зима открывает новые туристические сценарии: начинается горнолыжный сезон в Австрии, Швейцарии, Андорре и Словакии. Лыжный отпуск можно разнообразить нетривиальными экскурсиями. В Австрии, например, отправиться в Штаркенберг и искупаться в пивном бассейне, в Словакии посетить пещеры и средневековые замками. А если хочется совсем компактного маршрута, рядом располагается Лихтенштейн, который можно объехать всего за один день. Франкфурт-на-Майне, Германия. Фото: Michael Zegers/imageBROKER.com/Global Look Press

Азия: осенью в мегаполисы, зимой к морю

Азия наглядно демонстрирует условность понятия «туристический сезон». Осенью приятно путешествовать по Китаю, Южной Корее, Гонконгу и Макао. Для Пекина и центрального Китая особенно подходят сентябрь и октябрь: к Великой Китайской стене можно добавить многоуровневый Чунцин и пейзажи, знакомые зрителям по фильму Джеймса Кэмерона «Аватар». Южная Корея хороша в сентябре–ноябре, когда к путешествию по Сеулу станет прекрасным дополнением поездка до вулканического острова Чеджу. В Гонконге наиболее комфортными считаются октябрь–декабрь, а в Макао осенью особенно удобно исследовать необычную смесь китайской и португальской архитектуры. Билеты лучше приобретать заранее, чтобы сэкономить на стоимости. Они всегда будут под рукой у вас в почте, доступ к которой обеспечит 5G-роуминг «МегаФона». Он работает даже в самой загруженной туристической локации.

Когда в России ложится снег, туристический поток смещается южнее. Для Таиланда и Бангкока высоким сезоном считается период с ноября по февраль, а значит, пришло время для поездок на Самуи или Пукет с экскурсией на Пхи-Пхи и остров Джеймса Бонда. На Филиппинах наиболее сухая погода устанавливается на декабрь–апрель: это время острова Палаван, рисовых террас Банауэ и Шоколадных холмов Бохоля. Мальдивы манят тогда же, хотя путешествовать по их атоллам можно круглый год.

В Индонезии календарь принципиально иной: сухой сезон на Бали и многих других популярных островах приходится преимущественно на май–октябрь. Здесь путешествие может вобрать в себя череду совершенно разных впечатлений: джунгли Убуда, скалы Нуса-Пениды и острова Гили, где нет моторного транспорта. Вьетнам не ограничивается одним сезоном ввиду широкой протяженности страны с севера на юг. Поэтому даты поездки можно подбирать под конкретный месяц, добавляя к привычным маршрутам огромную пещеру Шондонг или сеть подземных туннелей Кути. Бали, Индонезия. Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Для Центральной Азии наиболее комфортны весна и начало осени. В Узбекистане апрель–май и сентябрь–октябрь идеально подходят для посещения Самарканда и Бухары, Казахстан особенно хорош в мае–июне и сентябре, когда маршрут можно построить между Алматы, Чарынским каньоном и Байконуром. Азербайджан и Грузия тоже входят в эту весенне-осеннюю дугу: в первом случае маршрут ведёт от Старого Баку к петроглифам и грязевым вулканам Гобустана, во втором – от Тбилиси к Казбеку и винодельческой традиции, насчитывающей тысячелетия.

Ближний Восток: зимой туда, где летом слишком жарко

Если европейский юг особенно хорош в межсезонье, то для стран Персидского залива российская зима часто совпадает с самым комфортным временем путешествий. Катар, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн лучше планировать на ноябрь–март, Оман – с октября по апрель, Саудовскую Аравию – преимущественно на ноябрь–февраль. Катар. Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

В Катаре можно отправиться к «поющим» барханам, которые при сильном ветре издают звуки, похожие на стоны. В Омане посмотреть на древние системы орошения, горные каньоны и побережье, где гнездятся морские черепахи. Саудовская Аравия познакомит с другой стороной региона – археологическим комплексом Хегра с монументальными набатейскими гробницами. А в ОАЭ ультрасовременная архитектура Дубая соседствует с Большой мечетью шейха Зайда в Абу-Даби.

Африка и острова Индийского океана: сафари и тропические пляжи

Африканские направления лучше посещать, когда в России начинаются холода. Египет удобнее всего исследовать с октября по апрель: жара здесь становится мягче, и поездку можно строить не только вокруг моря и инфраструктуры отелей all-inclusive – не так далеко достопримечательности Каира и Луксора.

Река Замбези, Зимбабве. Фото: Craig Lovell/Global Look Press

В Эфиопии комфортный сезон для большинства классических маршрутов приходится на октябрь–февраль. Здесь удивляет даже календарь, который состоит из 13 месяцев. Маршрут можно провести через скальные церкви Лалибэлы и горы Сымен. Алжир. Фото: P. Royer/blickwinkel/Global Look Press

В ЮАР выбор времени для поездки зависит от того, что именно вы хотите увидеть. Кейптаун особенно хорош с ноября по март, зато сафари в районе Крюгера часто планируют на сухие месяцы с мая по сентябрь. Здесь можно собрать яркое путешествие из самых живописных точек страны: мыс Доброй Надежды, океанское побережье, винодельческие фермы и многое другое. Если в моменте захочется поделиться с близкими красотами открыточных африканских видов, позвоните им. Связь пятого поколения обеспечит качественный видеозвонок, и вы сможете разделить с родными эти впечатления. Танзания. Фото: Craig Lovell/Global Look

В Танзании для сафари подходит июнь–октябрь, а после парка Серенгети и кратера Нгоронгоро приятно закончить путешествие на Занзибаре. На Сейшелах и Маврикии климат мягче. Сейшелы идеальны для отдыха круглый год, но все же самыми комфортными считаются апрель–май и октябрь–ноябрь. На Маврикии пляжный сезон особенно приятен с мая по декабрь. В первом случае маршрут ведёт к гранитным пляжам Ла-Дига и пальмам коко-де-мер, во втором – к «Семицветным землям» Шамареля и национальному парку Блэк-Ривер-Горжес. Эфиопия. Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press

Латинская Америка: менять не сезон, а полушарие

Когда хочется кардинальных перемен, стоит бросить взгляд в сторону Южной и Центральной Америки. Бразилия настолько велика, что одной рекомендации по ее сезонности недостаточно. Рио хорош с мая по октябрь, Амазония – с июня по ноябрь, а пляжный северо-восток приятен почти круглый год. Маршрут можно составить в любом формате: от Рио и водопадов Игуасу до Амазонки. В ее устье в феврале и марте серферы охотятся за волной поророкой, которая переводится как «гремящая вода». Бразилия. Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Перу удобнее планировать на май–сентябрь, особенно если главная цель – Анды. Помимо Куско и Мачу-Пикчу в проект путешествия можно добавить саркофаги Карахии, буквально закреплённые высоко в скалах. Чили требует ещё более внимательного отношения к географии: если Атакама комфортна для посещения почти круглый год, то для Патагонии лучше подходят декабрь–март, а для Сантьяго – весна и осень. Здесь смена полушария особенно ощутима: пока дома январь, на юге Чили разгар местного лета.

Коста-Рика подходит тем, кому зимой хочется не только моря, но и тропической природы. На тихоокеанском побережье сухой сезон обычно продолжается с декабря по апрель. Здесь можно собрать маршрут между вулканом Ареналь и национальным парком Мануэль-Антонио. Некоторые пейзажи хочется сохранить не только в памяти. Снять водопад, океан или закат можно и без связи, а вот сразу загрузить изображение в социальные сети, чтобы показать друзьям, поможет высокая скорость 5G-роуминга «МегаФона».

Карибы и Северная Америка: от зимнего моря до национальных парков

Карибские направления словно специально созданы для тех, кто считает январь хорошим месяцем для купальника. На Ямайке сухой сезон длится с декабря по апрель, примерно те же месяцы лучше всего подходят для Каймановых островов и Барбадоса. Ямайка знаменита Голубыми горами и водопадами Даннс-Ривер, Большой Кайман – возможностью поплавать со скатами в Stingray City, а Барбадос – пещерой Харрисона, историческим Бриджтауном и тем, что здесь родилась популярная певица Рианна.

США, ввиду большого размера страны, невозможно свести к одному сезону. Нью-Йорк комфортнее весной и осенью, национальные парки Запада – примерно с мая по сентябрь, Флорида – зимой. Поэтому здесь выбор месяца следует за маршрутом, а не наоборот: один календарь нужен для Гранд-Каньона, другой – для тропического юга. Сьерра-Невада, Калифорния, США. Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Получается, что «несезон» существует только относительно конкретной точки на карте. Осенью можно отправляться по городам Средиземноморья и Азии, зимой менять снег на Персидский залив, Карибы или Юго-Восточную Азию, весной исследовать Южную Европу и Центральную Азию, а летом двигаться к северным фьордам, Альпам, Андам и африканским сафари.

Больше направлений, необычных фактов, достопримечательностей и подсказок о лучшем времени для поездки вы найдёте в нашей интерактивной карте.

Интерактивная карта путешественника

На макете Земли отмечены страны, где работает 5G-роуминг «МегаФона». Нажмите на интересующее направление, и карта подскажет оптимальное время для путешествия, любопытные факты о стране, а также места, которые стоит увидеть. Она расскажет, где зимой серферы выходят на речную волну при температуре воды около четырёх градусов, в какой европейской стране сохранились десятки тысяч бетонных бункеров, где стоит заглянуть в сад ядовитых растений и в какой пещере обитает существо, которое когда-то принимали за детёныша дракона. Все эти направления обеспечены роумингом связи пятого поколения – благодаря ему привычные сервисы во время путешествия останутся под рукой: карты и навигация, мессенджеры, видеозвонки, облачные платформы, даже рабочие чаты, в которых нет-нет, но кто-то все-таки тегнет по важному вопросу, несмотря на отпуск.

Связь, которая всегда с тобой

Смартфон в путешествии выполняет гораздо больше функций, чем путеводитель и фотоаппарат вместе взятые. В нём посадочные талоны и брони отелей, карта города и переводчик, билеты в музеи, фото всех документов, сервис заказа такси, онлайн-оплата, разумеется, связь с близкими и, если от работы всё-таки не удалось сбежать даже на другом конце света, рабочая почта и срочные видеоконференции.

5G-роуминг позволяет пользоваться сетью пятого поколения за границей с привычной SIM-картой, главное, чтобы ваш смартфон поддерживал 5G. В поездке неудобно выстраивать цифровую жизнь заново, поэтому для путешественника главное преимущество 5G-роуминга в том, что привычные цифровые сервисы остаются доступными и за границей. Это удобно во время отпуска или деловой поездки, когда не хочется, да и не имеет смысла, покупать местную SIM-карту и заново настраивать связь. У «МегаФона» подключение к доступной 5G-сети происходит автоматически.

Быстро найти нужное

В путешествии высокая скорость интернета особенно важна в ситуациях, когда информация нужна здесь и сейчас: построить маршрут из аэропорта или чтобы вернуться в отель, проверить бронь, найти адрес, зарезервировать ресторан на вечер или воспользоваться переводчиком. 5G помогает быстрее находить нужную информацию.

Быть на высоких скоростях по работе

Высокая скорость 5G-роуминга позволяет работать с облачными документами, загружать и отправлять объёмные файлы, пользоваться корпоративными сервисами и инструментами на базе искусственного интеллекта.

Смотреть и отправлять видео

Высокая скорость 5G особенно ощутима при взаимодействии с медиаконтентом: на ней комфортно смотреть видео в высоком разрешении, общаться по видеосвязи, загружать фотографии и ролики, пользоваться тяжелыми сервисами, которым требуется быстрая передача больших объёмов данных. Это также удобно, если вечером хочется разобрать снятые за день фотографии и сразу закинуть их в облако.

Получать быстрый отклик от онлайн-сервисов

Скорость мобильного интернета определяется не только тем, насколько быстро скачивается и передается файл. Для многих сервисов не менее важен параметр задержки, он же пинг – время, за которое сигнал от устройства доходит до сервера и возвращается обратно. Чем он ниже, тем естественнее ощущается работа приложений, где информация должна передаваться в реальном времени.

Большой пинг может быть заметен зависанием во время видеозвонков. Еще критичнее он для онлайн-игр, телемедицинских сервисов, видеонаблюдения. Для путешественников они тоже актуальны: может понадобиться консультация врача, проверка изображения с домашней камеры или если захочется скоротать время во время долгой пересадки за онлайн-игрой.

Оставаться на связи там, где много людей

В туристических местах, где скопление людей, нагрузка на мобильную сеть резко возрастает. 5G рассчитан на одновременную работу большого количества устройств, поэтому помогает сохранять более стабильное соединение в аэропортах, на стадионах, фестивалях и других популярных площадках.

Быть в безопасности онлайн

Публичный Wi-Fi, как любая открытая общественная сеть, опасен риском перехвата личных данных, паролей и взлома устройства. Подключаться к Wi-Fi за границей надо особенно аккуратно. Наличие качественного мобильного интернета избавляет от этих сложностей и рисков.

Превратить смартфон в модем

В поездке мобильный интернет нужен не только для смартфона. Иногда необходимо подключить ноутбук или планшет: закончить презентацию в аэропорту, отправить документы из поезда, быстро скачать и обработать рабочие файлы, провести встречу. Также эта опция актуальна при семейном отдыхе – можно младшему ребенку включить мультфильм на планшете, старшему – запустить онлайн-игру на его телефоне и при этом продолжать пользоваться смартфоном самому.

Пройди тест — какой отпуск тебе подходит

Если после путешествия по нашей карте вместо одной страны захотелось посетить сразу пятнадц