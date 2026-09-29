30 августа в двух российских субъектах ожидаются опасные погодные явления

30 августа в Забайкальском и Приморском крае ожидаются опасные погодные явления

МЧС заявило, что в Забайкальском крае и Приморском крае 30 сентября ожидаются опасные метеорологические явления.

Сильный дождь ожидается в обоих субъектах. В Забайкальском крае также будет снег и ветер до 24 метров в секунду.

Жителям порекомендовали во время ливня по возможности отказаться от поездок по городу.

Во время ветренной погоды было рекомендовано обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 29 сентября в Москве будет 15-17 выше нуля, дождей не ожидается.

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