30 августа в двух российских субъектах ожидаются опасные погодные явления

МЧС заявило, что в Забайкальском крае и Приморском крае 30 сентября ожидаются опасные метеорологические явления.
Сильный дождь ожидается в обоих субъектах. В Забайкальском крае также будет снег и ветер до 24 метров в секунду.
Жителям порекомендовали во время ливня по возможности отказаться от поездок по городу.
Во время ветренной погоды было рекомендовано обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 29 сентября в Москве будет 15-17 выше нуля, дождей не ожидается.
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