Абитуриентку с низкими баллами по ошибке зачислили в престижный вуз в СПб

Екатерина рассказала, что получила уведомление о зачислении, как и все остальные абитуриенты. Ей выдали приказ и все необходимые документы, она регулярно посещала занятия. Первокурсница приняла участие в символическом посвящении в студенты в Вырице и вступила в профсоюз. Однако неожиданно для неё прозвучало: «На самом деле вы не учитесь у нас».
Причиной для отказа в зачислении стали результаты ЕГЭ: она набрала всего 166 баллов за три экзамена. Этого оказалось недостаточно, так как проходной балл на платном отделении составлял 230, что значительно выше среднего по РГПУ.