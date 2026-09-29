Абитуриентку с низкими баллами по ошибке зачислили в престижный вуз в СПб

В Санкт-Петербурге произошёл казус с зачислением студентки на платное отделение университета. Первокурсница экономическо-управленческого факультета РГПУ им. Герцена три недели посещала занятия, после чего её неожиданно попросили покинуть аудиторию. Выяснилось, что девушку ошибочно зачислили в вуз из-за технического сбоя. Она обратилась в суд с намерением восстановиться в университете.

Екатерина рассказала, что получила уведомление о зачислении, как и все остальные абитуриенты. Ей выдали приказ и все необходимые документы, она регулярно посещала занятия. Первокурсница приняла участие в символическом посвящении в студенты в Вырице и вступила в профсоюз. Однако неожиданно для неё прозвучало: «На самом деле вы не учитесь у нас».

Причиной для отказа в зачислении стали результаты ЕГЭ: она набрала всего 166 баллов за три экзамена. Этого оказалось недостаточно, так как проходной балл на платном отделении составлял 230, что значительно выше среднего по РГПУ.