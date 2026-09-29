Американская фирма заплатит 31 млн евро за рабский труд индийцев

Американская строительная компания Caddell Construction согласилась выплатить почти 31 миллион евро в качестве компенсации сотрудникам, подвергшимся эксплуатации. Об этом пишет газета Avvenire. Средства пойдут на урегулирование дела о незаконном найме и тяжелых условиях труда при строительстве нового консульства США в Милане.

Соглашение подписано между прокуратурой Милана, представителями компании и назначенным судом администратором. Расследование началось после публикаций в прессе о нарушениях прав рабочих.

По данным следствия, сотрудники из Индии трудились по 12 часов в сутки. Их почасовая оплата составляла от 1,50 до 1,91 евро. Рабочих принуждали выходить на объекты даже после болезней, травм или прохождения лечения.

Зарплаты носили фиктивный характер. Из начисленных сумм удерживали расходы на питание и проживание, а также платежи посредникам.

Общая сумма выплат выросла с первоначальных 21 миллиона евро. Теперь 19,73 миллиона евро направят непосредственно работникам. Эти средства покроют компенсацию за сверхурочные часы, затраты на жилье и моральный ущерб. Еще 11,5 миллиона евро перечислят Национальному институту социального обеспечения Италии (Inps) в виде штрафов и пособий.

В среднем каждый пострадавший получит около 50 тысяч евро. Максимальная индивидуальная выплата может достичь 90 тысяч евро.

В программе компенсаций участвуют примерно 450 человек. В их число вошли и те, кого уволили до начала активного расследования в июне. Им предоставят пособие по безработице. Дополнительно 250 человек получили виды на жительство в Италии.

Уголовное дело продолжается отдельно от гражданского урегулирования. В рамках уголовного расследования фигурируют два менеджера — граждане Турции и Индии.

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