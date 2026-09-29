«Басову хватало тепла»: Санаева рассказала о своих отношениях с Дуремаром

В этом году исполняется пятьдесят лет выходу на экраны фильма «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Роль продавца «волшебных» пиявок прохиндея Дуремара в картине для детей сыграл блистательный актёр Владимир Басов. Заслуженная артистка России Елена Санаева, сыгравшая в этой же картине Лису Алису, в разговоре с корреспондентом «МК» вспоминает Владимира Павловича как душу актёрской компании.

- Елена Всеволодовна, в фильме-юбиляре «Золотой ключик» вы играли вместе с Владимиром Басовым. Каким Дуремар был в жизни?

— Басов сделал филигранно своего Дуремара. В кадре у нас с Владимиром Павловичем пересечений не было, но на площадке общались, конечно. Владимир Павлович не сыпал анекдотами, но был душой компании, обладал эрудицией, поэтому с ним было интересно. Басов был добрым, человечным. Никогда не показывал, что многое пережил, а ведь Владимир Павлович прошёл Великую Отечественную войну. Но он не выставлял свои заслуги напоказ. Он не давил авторитетом, не требовал к себе особого почитания. Он был очень трудолюбивым человеком, не отказывался даже от самых маленьких эпизодов, не боялся быть смешным, пробовал в кино всё, даже читать монологи Ленина, представьте, с его внешностью. Комплексы — это не про него. Я думаю, что в чисто человеческом отношении Басову хватало тепла. Женщинам он нравился. Но всё-таки у него случилось несколько разводов.

- После «Золотого ключика» вы все вместе встретились на съёмках в фильме «Нос». Расскажите, пожалуйста, о съёмках.

- Да, «Нос» снимал Ролан Быков в 1977 году. Картина была снята за очень малые деньги и досталась Ролану большим трудом, но зато получилась гениальной. Там замечательно сыграл Жора Бурков, Зиночка Шарко, да и я неплохо снялась. На роль доктора Ролан пригласил Владимира Басова, которого уважал и ценил. Ролан считал Басова своим учителем в монтаже. Басов преподал Ролану многие секреты монтажного мастерства, они работали в одном объединении у Михаила Ильича Ромма, которого они обожали, вместе готовили 70-летний юбилей Ромма. «Володечка, — спросил Михаил Ильич у Басова, - почему вы так быстро снимаете кино?" Басов вдруг стал таким грустным и ответил: «Михаил Ильич, а вы думаете, что если бы я снимал медленнее, то было бы лучше?» Басов, конечно, был замечательным режиссёром, а актёрство было его хобби. Не буду лукавить, его роль в картине «Дни Турбиных», которую он снимал, не считаю лучшей. Кстати, «Турбиным» тоже осенью полвека, но там ни Ролан, ни я не участвовали. В этой картине Басов снял свою жену-красавицу Валю Титову.

- В сентябрьские дни 1983 года вы снимали фильм «Чучело», где сыграли учительницу Лены Бессольцевой, героини Кристины Орбакайте, также в картине должен был сыграть Всеволод Санаев. Почему всё же Ролан Антонович не взял вашего папу на роль дедушки Лены?

— Это была моя печаль той осенью. Честно говоря, я уже была готова отказаться от роли Маргариты Ивановны в этой картине, чтобы не снималась вся наша семья. Дело в том, что роль дедушки Рол хотел играть сам, но не сложилось. Потом Ролан сказал: может, попробовать на роль деда Лены старого Саная? Старым Санаем Рол называл моего папу, но не в обиду, а с почтением. Я была рада, но не могла сказать: да-да, возьми моего папу, он тебе украсит картину. Рол утвердил папу, но моя мама не дала этому случиться. «Что это за семейственность», — встряла она. И у папы случился инфаркт. С робкой надеждой на успех Ролан позвонил Юрию Владимировичу Никулину, который оказался не столь занятым в те дни, он сыграл деда блестяще.

- Неужели Ролан Антонович сам разбрасывал жёлтые листья для эффектных кадров?

— Конечно. Листвы в тот год было мало. Как сейчас помню, был небольшой мороз, и листва к концу сентября пожухла. Ролану доставили жёлтые листья из Кишинева в мешках! Ранним утром перед съёмкой он ходил и разбрасывал эти листья.

- Елена Всеволодовна, поклонники ждут третью книгу ваших воспоминаний, когда закончите?

- Пишу потихоньку...Я собрала пять коробок материала для своей новой книжки, потому что есть совершенно потрясающие воспоминания отца Ролана, который прошёл четыре войны. Ролан написал по этим рассказам сценарий. Вот эти страницы тоже войдут в новую книгу, я всё собрала воедино, думаю, что будет красиво.

СПРАВКА «МК»

Первая книга Елены Санаевой «Я побит — начну сначала», куда вошли дневники Ролана Быкова, вышла в 2010 году. Во второй сборник «Давай-давай, сыночки!», который вышел в 2019 году, вошли статьи режиссёра с комментариями автора.