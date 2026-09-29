«Бывало больно»: Кай Метов признался, что мнение Соседова о нем изменилось

Певец Кай Метов приятельствовал с ушедшим из жизни тележурналистом Сергеем Соседовым на протяжении многих лет. Поэтому его внезапный уход стал для прославленного артиста большим потрясением. В беседе с «МК» Кай Метов рассказал, как изменилось мнение Соседова в последнее время.

- Для меня Сергей Соседов - культовая личность с середины 90-х, - говорит Кай. - Во многих программах мы с ним пересекались. Критики вокруг нас, артистов, всегда много. Но его критика всегда была интересной. Его интересно было слушать и про других артистов, и про себя.

Кай говорит, что ранее Соседов был настроен к нему скептически. Однако в последнее время его мнение относительно артиста поменялось.

- Мне было приятно, что на одном из шоу, где было несколько съемок, я видел, как меняется его отношение ко мне. Это происходило от передачи к передаче, - говорит Кай. - Когда человек с таким огромным профессиональным бэкграундом говорит тебе хорошие и добрые слова, особенно после того, как он говорил не самые приятные, это дорогого стоит. Бывали случаи, когда он мне один ставил высокий балл, а все остальные члены жюри, будто их подговорили, ставили низкие баллы. И он очень искренне возмущался: «А что такое? Объясните мне, почему вы Каю поставили ниже оценку?»

Кай говорит, что уход Соседова – большая потеря для российского шоу-бизнеса. И вскоре это многие осознают.

- Мы все осиротеем немножко: нам всем будет не хватать его искрометного юмора, - рассказывает Кай. - У него есть такая черта, видите, я в нем в настоящем времени до сих пор говорю… Когда нужно что-то скритиковать, но не очень жестко, он всегда переходит на юмор. И чувство юмора разбавляет его стрелы критики. И это хорошо воспринимается, хотя иногда бывало и больно.