Центральную часть Бурятии завалило снегом

Зима наступила в Бурятии. В Хоринском районе уже выпал снег. Об этом ИС Вести рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам местных жителей, высота снежного покрова к утру составила 15 сантиметров.

Снег заметили и в окрестностях Улан-Удэ. При этом метеостанции не зафиксировали формирования полноценного снежного покрова.

Снегом покрылись и склоны хребта Хамар-Дабан, который находится на территории Бурятии и Иркутской области. Температура воздуха в этом районе в настоящее время не превышает минус 5 градусов, хотя еще в конце прошлой недели столбики термометров показывали плюс 9.

«Зима пробивалась южнее Байкала, но арктическое вторжение здесь уже на излете», — сказал Тишковец.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, каким будет начало зимы в России.

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