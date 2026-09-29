Центральную часть Бурятии завалило снегом

Зима наступила в Бурятии. В Хоринском районе уже выпал снег. Об этом ИС Вести рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам местных жителей, высота снежного покрова к утру составила 15 сантиметров.
Снег заметили и в окрестностях Улан-Удэ. При этом метеостанции не зафиксировали формирования полноценного снежного покрова.
Снегом покрылись и склоны хребта Хамар-Дабан, который находится на территории Бурятии и Иркутской области. Температура воздуха в этом районе в настоящее время не превышает минус 5 градусов, хотя еще в конце прошлой недели столбики термометров показывали плюс 9.
«Зима пробивалась южнее Байкала, но арктическое вторжение здесь уже на излете», — сказал Тишковец.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, каким будет начало зимы в России.
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