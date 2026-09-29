«Деяние совершено невиновно»: прекращено дело против 17-летней жертвы мошенников

Как стало известно «МК», в случае с девушкой следствие сослалось на статью 28 УК РФ, где сказано, что деяние признается совершенным невиновно, если лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественные опасности своих действий. Эта история произошла летом 2026 года. Жертвой мошенников стала Валерия, которой на тот момент было 17 лет. Она успешно окончила школу и сдавала вступительный экзамен в московский вуз по направлению «архитектура». Стать архитектором было ее давней мечтой. Больше пяти лет девушка практически ежедневно готовилась, занималась в Московском архитектурном институте, работала с педагогами, репетиторами, посещала выставки, участвовала в конкурсах и создавала собственные проекты.

Фото: Из личного архива

Аферисты позвонили девушке под предлогом обычной доставки. На следующий день женщина, представившись сотрудницей Минфина, заявила Валерии, что на ее им не оформлена доверенность на террориста и что она якобы подозревается в государственной измене. Чуть позже к видеосвязи подключился мужчина в форме сотрудников российских спецслужб, показал удостоверение и заявил, что Валерии грозит до 15 лет лишения свободы. Далее пошла в ход стандартная схема. Валерия пришла в чужую квартиру, произвела обыск якобы для помощи правоохранительным органам и забрала из сейфа деньги, которые там были. Задержали ее практически сразу же. По словам мамы, которая стала бить тревогу, как только против ее дочери возбудили уголовное дело, Валерия - такая же потерпевшая в этой истории, как и сын хозяйки квартиры, из которой она забрала деньги (мальчик сам открыл девушке дверь, также находясь под воздействием мошенников). После задержания Валерия пережила сильнейший нервный стресс. Мама стала бить во все колокола, ее письмо на 10 страницах передали автору этих строк через Администрацию Президента РФ.

Судебно-психиатрическая экспертиза доказала, что Валерия была уверена, что общается с сотрудниками правоохранительных органов, что никаких корыстных целей она не имела и сама является жертвой. И вот 28 сентября следствие вынесло постановление о прекращении уголовного преследования девушки.