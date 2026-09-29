Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с тяжелобольным отцом

Дочь Брюса Уиллиса Таллула показала новое фото с отцом. Художница приехала к актеру в гости и опубликовала снимок, на котором обнимает его и целует.

В комментариях подписчики признались, что соскучились по Крепкому орешку и пожелали ему здоровья.

В августе Таллула вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Брюс Уиллис смог побывать на свадьбе дочери, несмотря на тяжелое заболевание.

Напомним, сначала актеру диагностировали афазию — нарушение речи. В феврале 2023 года семья сообщила, что врачи уточнили диагноз: у Уиллиса лобно-височная деменция. Это заболевание поражает лобные и височные отделы мозга и может влиять на речь, поведение, личность и способность понимать язык.

Жена актера Эмма Хеминг Уиллис рассказывала, что болезнь серьезно повлияла на его речь и способность общаться. При этом она отмечала, что физически Брюс остается подвижным. Специального лечения, способного остановить развитие лобно-височной деменции, пока не существует.

Брюс Уиллис был женат на Деми Мур с 1987 по 2000 год. У них три дочери — Румер, Скаут и Таллула. В 2009 году актер женился на Эмме Хеминг, в этом браке родились еще две дочери — Мейбел Рэй и Эвелин Пенн.