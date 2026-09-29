Дожить до 116: учёные пересмотрели роль генов в продолжительности жизни

Наоми Уайтхед, старейшая жительница США и второй долгожитель в мире, отпраздновала 116-летие. Она — лишь 33-й человек в истории, достигший такого возраста, и последняя американка, родившаяся в 1910 году. Её долголетие совпало с пересмотром научных представлений. Сейчас новые данные свидетельствуют, что гены могут объяснять до половины различий в продолжительности жизни — вдвое больше, чем считалось ранее.

Когда американка родилась в 1910-м, учёные ещё не знали, что ДНК имеет структуру двойной спирали и что она несёт наследственную информацию. Они даже не знали, сколько хромосом у человека. Теперь, в 2026 году, известно, что гены могут определять наше здоровье и долголетие. Так, новые исследования показывают, что гены, с которыми мы рождаемся, могут объяснять до половины вариабельности продолжительности нашей жизни, что намного больше, чем предполагалось ранее. Некоторые, как Уайтхед, неосознанно наткнулись на генетическое золото.

Предыдущие оценки предполагали, что гены объясняют примерно 20-25 процентов различий в выживаемости до середины 80-х годов, но, согласно новым данным, если исключить случайную смерть или смерть в результате инфекций или насилия, генетическое влияние на продолжительность жизни человека почти удваивается. Некоторые исследователи оспаривают эти результаты, утверждая, что смерть от инфекций может быть генетически наследуемой. Однако в целом данные показывают, что гены играют всё большую роль в продолжительности жизни по мере того, как человек достигает 90, 100 и 110 лет. Например, в 2025 году исследование показало, что те, кто доживает до 110 лет, обладают большей генетической защитой от болезни Альцгеймера, чем те, кто доживает только до 100 лет. Однако наши геномы — это не хрустальные шары, поэтому невозможно сказать, как гены конкретного человека повлияют на его продолжительность жизни. Именно поэтому учёные ищут признаки долголетия среди долгожителей и сверхдолгожителей, которые живут дольше 110 лет.

Прежде чем 117-летняя Мария Браньяс скончалась в 2024 году, она добровольно предоставила образцы своей крови, слюны, мочи и кала для исследований. Для своего возраста у неё было отличное состояние сердечно-сосудистой системы и очень низкий уровень воспалительных процессов, а также редкие генетические варианты, связанные с долголетием, иммунной функцией и здоровым сердцем и мозгом. На самом деле её иммунная система и микробиом кишечника напоминали таковые у людей десятилетиями моложе.

«Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на биологию старения человека, — заключила исследовательская группа, — предлагая биомаркеры здорового старения и потенциальные стратегии увеличения продолжительности жизни».

На момент своего 110-летия Уайтхед имела 12 внуков, 28 правнуков, 49 праправнучек и трёх прапраправнучек. В среднем ожидалось, что её внуки будут нести в себе около четверти её ДНК, но её прапраправнуки будут нести в себе чуть более 3 процентов. Даже если кому-то из них повезло и он унаследовал все её лучшие гены, это не значит, что они обязательно проживут так же долго. Браньяс, например, вела активный образ жизни, придерживаясь средиземноморской диеты, не употребляла алкоголь и не курила табак, и Уайтхед тоже этого не делает.

Люди, которые доживают до 100 лет, как правило, имеют более низкий уровень жирных кислот, жирных спиртов и других ключевых метаболитов в крови по сравнению с участниками старшего и среднего возраста, но неясно, связано ли это и в какой степени со здоровым образом жизни, хорошими генами или с тем и другим вместе.