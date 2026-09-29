Эксперт рассказала, как пережить ПМС без вреда для фигуры

Перед месячными почти все девушки сталкиваются с одной и той же проблемой — постоянным желанием что-то съесть. Игнорировать сигналы организма не стоит, ведь в эти дни ему действительно требуется больше энергии. Главное, предупреждают специалисты, — не превращать заедание стресса в привычку и не доводить себя до эмоционального переедания. Эксперт по питанию Мария Грудцова рассказала Леди Mail, что действительно помогает взять аппетит под контроль и поддержать организм.

По словам Грудцовой, тяга к еде перед месячными связана с гормональными изменениями и стрессом: растет уровень прогестерона, усиливающего аппетит, и одновременно снижается уровень серотонина, отвечающего за настроение.

Не стоит, как советует эксперт, полностью отказываться от тренировок в эти дни. Занятия спортом нормализуют уровень сахара в крови, убирая резкие перепады аппетита, и стимулируют выработку эндорфинов. Контролировать голод и снизить стресс помогут легкое кардио — ходьба, плавание, велотренажеры, а также йога и пилатес. При сильной усталости достаточно мягкой растяжки и дыхательных упражнений.

Чтобы не чувствовать голод и при этом не набирать вес, в рацион во время ПМС Грудцова рекомендует включать сложные углеводы — цельнозерновые каши, гречку, киноа. Они дольше перевариваются, поддерживают стабильный уровень сахара и снижают тягу к фастфуду и сладостям. Не стоит забывать и о белках с полезными жирами — яйцах, орехах, рыбе и авокадо, которые продлевают чувство сытости.

В качестве примера сбалансированного питания эксперт приводит такой набор: на завтрак — овсянка с бананом и орехами, яйца и зеленый чай; на обед — куриная грудка с киноа и овощами; на полдник — натуральный йогурт с семенами льна или чиа; на ужин — нежирная птица или рыба с салатом из свежих овощей.

«Старайтесь пить не менее 1,5 литра в день и ограничить, а лучше совсем исключить продукты с большим количеством сахара и соли. Эти вещества могут усилить задержку жидкости и ухудшить самочувствие», — заключила эксперт.

Она также советует добавлять овощной салат к каждому приему пищи, а на перекус брать любимый фрукт, чтобы в рационе было достаточно клетчатки.

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