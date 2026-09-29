ИИ, стартапы и городская цифровизация: о чем говорят на Московском стартап-саммите

29 сентября в Москве открылся Moscow Startup Summit — международная конференция в сфере технологического предпринимательства и инноваций. В течение двух дней на одной площадке встречаются создатели стартапов, инвесторы, представители крупного бизнеса и эксперты технологического рынка. В деловой программе заявлено более 150 специалистов из России и еще 12 стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, Малайзии и Филиппин.

В программе саммита — дискуссии о развитии искусственного интеллекта и технологического бизнеса, презентации российских разработок, встречи стартапов с потенциальными инвесторами и заказчиками. На площадке также проходят демодень международного акселератора Sber500, финал программы «Техлаб Москва» по выводу на рынок наукоемких ИИ-продуктов и награждение лауреатов премии Мэра Москвы «Новатор Москвы».

На открывающей сессии саммита выступил заместитель Председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. По его словам, за последние шесть лет доля ИТ-отрасли в ВВП России увеличилась вдвое, а выручка ИТ-компаний в последние годы растёт примерно на 20% ежегодно.

В реестре отечественного программного обеспечения уже зарегистрировано более 1200 продуктов с использованием ИИ, добавил Дмитрий Григоренко. При этом следующий этап цифровизации — подсчёт экономического эффекта внедрения в рублях, подчеркнул он. Среди других приоритетов вице-премьер назвал развитие центров обработки данных, робототехники, беспилотного транспорта и кибербезопасности.

Далее состоялась пленарная сессия с участием главы Сбера Германа Грефа и мэра Москвы Сергея Собянина. Разговор начался с того, как технологии, еще недавно казавшиеся экспериментальными, постепенно становятся практически незаметной частью повседневной жизни.

Греф напомнил, как менялись банковские сервисы: от возможности находить получателя денежного перевода без необходимости вводить его банковские реквизиты до дополнительных способов подтверждения операций и биометрической оплаты.

«Инноваций накопилось много. Последняя из них — оплата улыбкой. Когда расстаешься с деньгами, с улыбкой делать это проще», — пошутил Греф.

По его словам, одна из главных особенностей современной финансовой системы заключается именно в том, что пользователь постепенно перестает замечать саму технологическую инфраструктуру. Многие операции выполняются практически мгновенно, а стоимость транзакций снижается.

Отдельной темой стало развитие Москвы как площадки для внедрения новых технологий. Сергей Собянин подчеркнул, что придумать инновацию зачастую проще, чем встроить ее в огромную городскую систему.

«Труднее масштабировать инновацию, чем разработать ее. Невозможно внедрять инновации, если среда не готова. Если управленческие процессы не отстроены, структура отсутствует, инновация, какой бы полезной она ни была, навредит», — отметил мэр.

По его словам, сама технология не должна становиться самоцелью. Перед ее внедрением необходимо понимать, какую конкретную проблему она решает и насколько улучшает жизнь горожан.

«Важно понимать, зачем ты это делаешь. Если ты хочешь что-то улучшить, нужно к этому и стремиться. Это человекоцентричный процесс, так как потребителем инноваций является человек. На него мы и ориентируемся», — отметил Собянин.

При этом цифровизация мегаполиса, по его словам, не может развиваться отдельными островками: изменения должны затрагивать всю городскую систему. «Город должен развиваться равномерно. Либо всю площадку развиваешь, либо ничего не получится. Без цифрового города это невозможно», — подчеркнул он.

Еще одним направлением дискуссии стала кибербезопасность. По словам Германа Грефа, Сбер постоянно моделирует потенциальные атаки на собственную инфраструктуру, пытаясь обнаружить уязвимости раньше злоумышленников.

«Мы все время изобретаем новые способы нападения на самих себя, чтобы находить лазейки для мошенников. Мы не допустим, чтобы наши клиенты пострадали», — заявил глава Сбера.

Значительная часть программы самого Moscow Startup Summit посвящена искусственному интеллекту. Греф отметил, что разработка фундаментальных моделей требует таких ресурсов, что конкурировать в этой области небольшим командам трудно. Однако для стартапов открывается другой рынок — создание прикладных продуктов на базе уже существующих моделей.

«Сегодня мы будем отбирать лучшие стартапы, которые получат поддержку. В Москве сформирована целая система поддержки: технопарки, особые зоны и так далее. Сбер создал систему венчурного капитала, которая помогает инвестировать в стартапы на всех стадиях, это происходит в тесном взаимодействии с Правительством Москвы. У Сбера есть капитал и опыт, у столицы — потрясающие механизмы, помогающие предпринимателям. Пока программы поддержки такого уровня развиты только в Москве, но я думаю, что благодаря нашей работе они появятся и в других регионах. Главная задача — дать молодым изобретателям возможность предложить свои решения крупным игрокам и заключить контракты», - сказал он.