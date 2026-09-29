Из-за похорон Соседова возникли серьезные споры: Песков прояснил ситуацию

Из-за грядущих похорон Сергея Соседова возникли серьезные споры. Сообщается, что последний приют музыкальный критик найдет на Перепечинском кладбище в Подмосковье, рядом с отцом. Однако не все это поддерживают, считая, что покоиться Соседов должен на более престижном Троекуровском.

Король пародий Александр Песков дружил с Соседовым долгие годы. Он одним из первых озвучил мысль, что похоронить критика нужно именно на Троекуровском кладбище. С ним в социальных сетях согласились многие поклонники таланта критика. Мол, на Троекуровское и удобнее добираться, и там покоятся знаменитые друзья Сергея, с которыми он тепло общался при жизни.

- Я, конечно, понимаю, что, как родственники пожелают, так и должно быть, - пояснил корреспондентам «МК» Александр. – Но я считаю, что было бы неплохо похоронить Сергея на Троекуровском кладбище. Чтобы люди могли подойти к его могиле, положить цветочки, повспоминать его... Чтобы люди к нему чаще приходили. Сережу все любили, уважали. Тем более на Троекуровском много коллег. Тот же Боря Моисеев: к нему приходят, вспоминают, приносят цветы… Это же принято на Руси. Троекуровское – знаменитое кладбище, где все великие похоронены. Сергей Соседов имеет на него право. Хотя, конечно, как мамочка сказала, так и нужно делать.

Напомним, что на Троекуровском кладбище пройдет церемония прощания с Соседовым. Траурное мероприятие начнется завтра в 11 часов утра. Оно будет открытым: проститься с музыкальным критиком смогут все желающие.

Сергей Соседов скончался в Якутии. Музыкальный критик упал и получил серьезную травму головы. Медики приложили все усилия, чтобы спасти Сергея, но сделать этого не удалось.